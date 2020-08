TikTok sí rastreaba a los usuarios de Android

Como te hemos informado en las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha estado señalado a TikTok como una amenaza para la seguridad nacional debido a sus prácticas relacionadas con la privacidad y, al parecer, sí estaba espiando a sus usuarios, al menos en Android.

De acuerdo con información dada a conocer por The Wall Street Journal, hasta finales del año pasado, la aplicación de videos cortos estaba usando una capa de cifrado para ocultar un sistema capaz de rastrear a los usuarios de Android a través de la dirección MAC de su dispositivo, sistema que eludía las políticas de Google.

Hay que explicar que una dirección MAC es un identificador único y fijo asignado a un dispositivo conectado a internet, lo que significa que puede utilizarse para rastrear a un usuario en particular y generar perfiles para, por ejemplo, orientar anuncios, incluso si llega a borrar su ID de publicidad.

La herramienta oculta de TikTok no solo no permitía a los usuarios optar por no participar sino que tampoco les informaba que se estaba realizando un seguimiento que, se calcula, se mantuvo por al menos 15 meses.

Sin embargo, este seguimiento terminó en noviembre pasado cuando el escrutinio por parte del gobierno de Estados Unidos se incrementó.

Una portavoz de TikTok no negó el análisis publicado por el medio ni respondió a preguntas específicas pero envió la siguiente declaración en la que la empresa reitera que nunca ha proporcionado datos de usuarios estadounidenses al gobierno chino:

“Bajo el liderazgo de nuestro Director de Seguridad de la Información (CISO), Roland Cloutier, quien tiene décadas de experiencia en la aplicación de la ley y la industria de servicios financieros, estamos comprometidos a proteger la privacidad y seguridad de la comunidad de TikTok. Actualizamos constantemente nuestra aplicación para mantenernos al día con los desafíos de seguridad en evolución, y la versión actual de TikTok no recopila direcciones MAC. Nunca hemos proporcionado datos de usuario de TikTok al gobierno chino ni lo haríamos si nos lo pidieran. Siempre alentamos a nuestros usuarios a descargar la versión más actual de TikTok", se lee en el comunicado.

Aunque se acepta que las plataformas de redes sociales suelen contar con herramientas para monitorear el comportamiento de sus usuarios, ahora que TikTok está en la mira, la noticia no les ayuda en su defensa.

Lee también: ¿Qué es TikTok y por qué corre el riesgo de ser prohibida?

TikTok en problemas

La información sobre el uso de este sistema de rastreo no pudo llegar en un peor momento para TikTok que, en las próximas semanas podría enfrentarse a la prohibición en Estados Unidos luego de que el presidente, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que, en un plazo de 45 días, bloqueará todas las transacciones de ByteDance, la empresa matriz de TikTok.

Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos asegura que la app, que tiene acceso a datos de los usuarios como su ubicación, navegación e historiales de búsqueda, representa un peligro porque la ley de seguridad de Internet de China, obliga a las empresas a brindar información al Partido Comunista si es que la solicita.

Es por ello que la administración de Trump considera que China tiene en TikTok una herramienta capaz de rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales y generar expedientes de información personal para realizar espionaje. "Estados Unidos debe tomar medidas agresivas contra los propietarios de TikTok para proteger nuestra seguridad nacional".

Es por ello que bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, así como la Ley de Emergencias Nacionales, se puede llegar a la prohibición de la app. Por lo que actualmente se está discutiendo la posibilidad de que Microsoft adquiera la operación de TikTok en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, operación que debería concretarse antes del 15 de septiembre.