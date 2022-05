El sector docente es uno de los más importantes en la sociedad, debido a que son los encargados de formar a los futuros profesionistas de diversas áreas del quehacer humano, desde sus primeros años de vida, e incluso hasta cuando ya son adultos. Sin embargo, su sueldo parece que no retribuye el arduo esfuerzo que realizan día a día.



Maestra de primaria revela cuánto gana, se vuelve viral



Al menos así lo dio a conocer una docente en TikTok, quien sorprendió a más de un usuario en la plataforma de videos cortos, después de revelar el salario que ganaba quincenalmente al ser profesora de primaria.

Con un video acompañado de la descripción “Sale mejor vender tacos”, la creadora de contenidos @angelicazta, compartió la cantidad de dinero que ganaba por dar clases a nivel básico.



En dicho video se ve a la docente cantando la canción "Bodak Yellow" de Cardi B mientras una serie de textos acompañan su clip.



“Cuando me pagaron mi primer cheque de maestra de primaria. A nosotros solo nos pagan 5,600 pesos quincenales. Es una vergüenza el salario docente” señaló la profesora. Esto quiere decir que al mes cobra una cantidad de 11 mil 200 pesos.



La publicación rápidamente se volvió viral en TikTok, debido a que muchos han considerado que la cantidad de dinero que gana un profesor es muy poca.

El video que ya es tendencia, cuenta hasta el momento con más de 366 mil vistas y casi 14 mil “Me gusta”.



Video causa indignación en redes



La publicación, además de ser viral en TikTok, ha llegado a otras plataformas en donde se ha abierto un intenso debate sobre el salario que reciben los profesores, ya que muchos consideran que no es suficiente después de todas las funciones que realizan los docentes.



Otros consideraron que el salario está bien, mientras que algunos más, aseguraron que la profesora solo “quería llamar la atención”, pues un profesor con ese salario no podría mantener un carro o un tratamiento de ortodoncia como la creadora de contenido ha mostrado en sus videos.



Ante ello, @angelicazta respondió a esos comentarios con otro video:



“Cuando me dicen que los maestros de México no hacemos nada… Tenemos muchos retos. Carga administrativa. Padres de familia irresponsables. Niños con problemas físicos y emocionales. Fines de semana planeando. Nos preparamos constantemente para dar educación de calidad”, afirmó la docente.

Además, su video lo acompañó con la descripción “Ando estudiando el doctorado por amor y respeto a mi profesión”.



