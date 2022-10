TikTok lanzará compras en vivo en EU para Navidad según reportes

TikTok planea llevar su función de compras en vivo "TikTok Shop" a América del Norte utilizando tecnología subcontratada, según reportó el sitio especializado The Financial Times.



TikTok Shop a la vuelta de la esquina



De acuerdo a los informes, se lanzará "durante el próximo mes con grandes marcas" para aprovechar las compras navideñas.



TikTok Shop se basa en una función similar y exitosa en la aplicación hermana de TikTok, Douyin en China, y está disponible en Tailandia, Malasia, Vietnam, Singapur, Filipinas e Indonesia. El año pasado, se lanzó en el Reino Unido, el único país con disponibilidad fuera de Asia.

Según los informes, una función similar en Douyin ha alojado 9 millones de transmisiones de comercio electrónico en vivo por mes, vendiendo más de 10 mil millones de productos en un solo año desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022, el triple que el año anterior. Sin embargo, a TikTok Shop aparentemente no le ha ido tan bien en el Reino Unido y, debido a eso, TikTok pospuso un lanzamiento planificado en otras partes de Europa.



Supuestamente, la tecnología subyacente será proporcionada por la empresa estadounidense TalkShopLive, que también admitirá transmisiones en vivo organizadas por personas influyentes y marcas. Los acuerdos aún están en discusión y "no se han firmado contratos", según el FT.



TikTok no niega ni confirma información



TikTok no negó ni confirmó la próxima disponibilidad en EE. UU. "Cuando se trata de la expansión del mercado para TikTok Shop, siempre nos guiamos por la demanda y exploramos constantemente opciones nuevas y diferentes sobre cómo podemos servir mejor a nuestra comunidad, creadores y comerciantes en los mercados de todo el mundo", dijo la compañía a FT.



"Estos esfuerzos incluyen la exploración de asociaciones que respaldan aún más una experiencia de comercio electrónico perfecta para los comerciantes, que es una parte importante de nuestro ecosistema".



El informe llega solo un día después de que su rival Facebook abandonara su propia función de Live Shopping.



Facebook ahora está pidiendo a los comerciantes que muestren productos a través de Reels, Reels ads y etiquetas de productos en Instagram Reels. El año pasado, TikTok comenzó a probar una pestaña de Compras , lo que permite a los usuarios comerciales agregar sus perfiles, sincronizar sus catálogos de productos y vincularlos a sus tiendas en línea.



También ha probado previamente las compras en vivo en los EU, más notablemente con Walmart.



