TikTok: doctora busca tutoriales en YouTube para hacer cirugía

Asistir al médico no siempre es una experiencia agradable, y menos cuando el motivo de la consulta es para descartar o reafirmar la necesidad de realizar algún tipo de operación, lo cual puede generar un poco de estrés, ansiedad e incluso miedo en los pacientes, dependiendo de la gravedad del diagnóstico.



Este es el caso de una paciente en un hospital de Estados Unidos, quien se encontraba algo angustiada e insegura mientras esperaba la remoción de un quiste. Más cual fue su sorpresa cuando se percató de que su doctora se encontraba viendo un tutorial en YouTube antes de operarla.

Viral: “atrapa” a su médico viendo tutoriales en YouTube antes de su cirugía



Fue a través de TikTok donde la usuaria @isi_lynott compartió un video que rápidamente se volvió viral, ya que en él se ve claramente, cómo la doctora que y otro profesional de la salud, están viendo un tutorial en YouTube relacionado con la intervención que estaban a punto de realizar a la paciente para extraer un quiste.



Acto seguido, la cámara enfoca a la paciente recostada sobre una camilla, con cara de preocupación.



La joven subió a TikTok el video y agregó el sobre el mismo el texto: "la doctora mirando un video de YouTube sobre cómo curar mi quiste". Asimsimo, en la descripción agregó "obtuvo su título estudiando en la universidad de YouTube”.

El clip rápidamente se volvió viral en TikTok y hasta el momento tiene más de 800 mil “Me Gusta”, casi 9 mil comentarios, más de 21 mil compartidas y casi 6 millones de reproducciones.



Video genera controversia entre tiktokers



Luego de que el clip se volviera tendencia en TikTok, este dividió opiniones en la plataforma, ya que cuenta con comentarios de apoyo y preocupación, tanto a la joven como a la situación y otros más en favor de la doctora.



“Yo, un hipocondríaco, siendo rechazado por médicos por googlear cuando sus fuentes son las mismas que las mías”, declaró uno de los usuarios.



Otros tiktokers cuestionaron a la chica por esperar que su doctor fuera una “enciclopedia andante” de conocimientos médicos:



“Parte de ser médico es saber cómo y dónde obtener recursos confiables para todas las dolencias. No veo nada malo aquí. Soy enfermera y los médicos hacen esto todo el tiempo” indicó una internauta.



“Te prometo que quieres esto sobre el doctor que cree que lo sabe todo, pero no es así. He dado a luz a cientos, si no miles de bebés, y pasé la semana pasada viendo técnicas de cesárea. ¡Siempre hay espacio para mejorar!”, señaló otro.



Tiktoker reconoce labor médica



Ante esto y lo viral que se volvió el video, la tiktoker escribió "Por última vez, agradezco a todos los médicos y enfermeras y entiendo que no son enciclopedias andantes este tiktok sólo fue una BROMA... ¡Me alegro de que ella haya refrescado su memoria y me haya ayudado todo el tiempo! Mi amigo y yo nos reíamos de que esto estaba sucediendo frente a nosotros”, finalizó la joven.

