Terminan producción de Oculus Go, ya no más visores VR baratos

Facebook es una de las empresas que más ha impulsado la Realidad Virtual (VR, por sus siglas en inglés) y unos de los esfuerzos en ese sentido fue el lanzamiento de sus visores Oculus Go, los más económicos de la empresa que, anunció, dejarán de producirse.

El lanzamiento de estos visores ocurrió solo dos años atrás y, aunque se trataba del modelo menos potente y menos costoso de la compañía, el mismo CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, se encargó de la presentación.

Y es que este desarrollo marcaba logros para la compañía pues era la primera vez que lanzaban un visor independiente con un precio cuya intención era derribar la idea de que la tecnología VR es demasiado cara.

Con un precio que iniciaba en los 199 dólares (unos 4 mil 500 pesos) el Oculus Go resultó una buena opción para reemplazar el Samsung Gear VR y enganchar a los consumidores con plataformas de realidad virtual.

Sin embargo el visor no consiguió los resultados esperados y no solo no convenció a los consumidores sino que los desarrolladores no mostraron mucho interés en crear aplicaciones para este modelo de visor.

Por ello es que la compañía anunció que dejará de vender el Oculus Go este año y tampoco agregará nuevos títulos para este modelo a partir del 18 de diciembre de 2020. Sin embargo, sí seguirá lanzando algunas actualizaciones y parches de seguridad para el dispositivo hasta 2022.

Pero esta decisión no quiere decir que la compañía esté considerando salir o desacelerar su paso en el mercado de la realidad virtual. Facebook también anunció que está trabajando para dar a los desarrolladores una manera más simple de crear y distribuir aplicaciones para sus sistemas VR. De acuerdo con medios de Estados Unidos pronto podría lanzar una tienda alterna a Oculus en donde se podrán descargar herramientas más experimentales.