Termina soporte para Windows 7 ¿qué implicaciones tiene?

El día de hoy Microsoft dejará de ofrecer soporte técnico para Windows 7 sistema operativo que es muy popular en México, de hecho cifras de Kaspersky revelan que cerca del 28% de usuarios del país lo utiliza diariamente, usuarios que podrían estar en riesgo.

Aunque en apariencia no habrá ningún cambio, sin embargo, la falta de soporte significa que quienes utilicen este sistema operativo será más vulnerable a los riesgos de seguridad y los virus.

Dmitry Bestuzhev, director del equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, explica que el riesgo principal radica en que ya no habrán parches de seguridad para resolver vulnerabilidades que aparezcan después de la fecha anunciada, lo que sin duda será aprovechado por cibercriminales.

“Sabemos que muchos usuarios eligen no actualizar el sistema operativo, ya sea por costo, costumbre o porque sus otros paquetes informáticos no son compatibles con versiones más recientes. Sin embargo, un Sistema Operativo obsoleto que no cuente con parches de seguridad es un riesgo de ciberseguridad. Nuestra recomendación es migrar a la versión más reciente de Windows inmediatamente, además de contar con una solución de seguridad robusta, ya sea para la protección de un equipo personal o laboral, dado a que el costo de un incidente puede ser sustancialmente mayor al de la actualización”, advierte Bestuzhev.

Además es importante destacar que algunos proveedores de software dejarán de respaldar a este sistema operativo en sus productos. De este modo, los usuarios no sólo tendrán un sistema operativo vulnerable, también aplicaciones externas vulnerables, lo que multiplica las posibilidades de infección y aumenta el riesgo de que los cibercriminales consigan información confidencial sobre sus víctimas.

“Es un efecto en cadena que no se puede solucionar sin que los usuarios migren a una versión más nueva de Microsoft Windows”, explica Bestuzhev.

Kaspersky recomienda a usuarios y empresas que aun usan Windows 7:

Migrar a una versión actualizada del sistema operativo con la función de actualización automática activada.

Actualizar el sistema operativo a través de Windows Update y mantenerlo siempre al día.

Realizar un respaldo de seguridad de las fotos y archivos.

Utilizar soluciones con tecnologías de prevención de ataques basadas en el comportamiento.

Una opción más es pagar el soporte de Windows 7 y las actualizaciones de software a través de las Actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) de Microsoft, sin embargo esto puede resultar costoso.

Para las empresas la recomendación por parte de Pavithra Sudhakar, Consultora de Producto en ManageEngine, antes de migrar de Windows 7 a Windows 10 es asegurarse de que exista una solución que pueda reinstalar sin problemas las aplicaciones en los dispositivos.

Además de esto, casi todas las organizaciones tienen aplicaciones web y sitios web que utilizan tecnología heredada. Para que la mayoría de ellos funcionen, a menudo requieren complementos que son nativos de los navegadores heredados, como Internet Explorer. Sin embargo, Microsoft Edge es el navegador predeterminado en Windows 10. Por lo tanto, para representar sitios web heredados sin problemas, las organizaciones necesitan una solución que pueda redirigirse a un navegador que admita estos sitios web y aplicaciones.

También se debe contar con herramientas que mantengan los datos de los usuarios cuando estos inicien sesión para eliminar la necesidad de volver a personalizar cada máquina y volver a ingresar las configuraciones.

Antes de pasar a Windows 10, es importante identificar cuántas máquinas aún ejecutan Windows 7. Además, todas las máquinas de destino deben evaluarse para garantizar que cumplan con los requisitos mínimos para Windows 10; las máquinas de destino deben tener al menos 32 GB de espacio en el disco duro, 1 GB de RAM y un procesador de 1 Ghz.