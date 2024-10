Quizá más de una vez tu alarma ha sonado y, simplemente porque te cuesta levantarte, la re-programas hasta que logras abrir los ojos.

Esto puede resultar en algo negativo, ya que además de perjudicar tus hábitos, el tiempo se te va tan rápido que llegas tarde a realizar tus pendientes del día.

Afortunadamente, ya existe una solución para ese problema. Nintendo acaba de anunciar el lanzamiento de un despertador interactivo.

Su nombre es Alarmo y su función principal es añadir “un poco de encanto de Nintendo a tu hogar y rutina diaria”, señala la compañía japonesa.

Lo mejor de este reloj es que responderá “al movimiento de tu cuerpo con sonidos del juego, por lo que puedes sentir como si estuvieras despertando en el mismísimo mundo del juego".

Es decir, la alarma sonará conforme hagas movimiento y no parará hasta que por fin te levantes, lo cual puede resultar en algo positivo ya que iniciarás tu día con tiempo.

Imagen: especial

Alarmo se lanzará a principios del 2025 a un precio de 99.99 dólares. Los miembros de Nintendo Switch Online en Estados Unidos y Canadá tendrán acceso a él a través de My Nintendo Store.

Por el momento la compañía japonesa no ha anunciado planes para expandir su venta a otros países.

Un sonido diferente para cada día

Con Alarmo, puedes elegir entre más de las 35 escenas inspiradas en juego para que el despertador suene. Algunos de ellos son: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure.

También, puedes activar el modo aleatorio para que suenen títulos diferentes conforme pasen los días.

Imagen: especial

“Cuando comiences a usarlo, estoy seguro de que muchos de ustedes elegirán sonidos de alarma en función de su juego favorito. Pero una vez que te acostumbres, te animo a que lo configures en aleatorio y disfrutes de despertarte con una experiencia nueva todos los días, porque se ha trabajado mucho para perfeccionar todos los sonidos de alarma utilizando música de los juegos de Nintendo”, invita la compañía.

