En respuesta a la problemática de la difusión de imágenes íntimas de forma no consensuada, en diciembre de 2021, más de 50 organizaciones alrededor del mundo se unieron para lanzar StopNCII.org. El día de hoy, se ha anunciado que esta herramienta estará disponible tanto en español, como portugués.



StopNCII.org ya disponible en español



StopNCII.org es una plataforma de la Revenge Porn Helpline, una asociación de Reino Unido dedicada a apoyar a víctimas de la difusión no consensuada de imágenes o videos íntimos.

Esta plataforma, disponible a partir de hoy en español y portugués les permitirá a más personas en América Latina – incluyendo grupos vulnerables como personas de comunidades originarias o LGBTTTIQA+ – evitar, de manera proactiva, que se comparta este tipo de contenido íntimo.



El nombre de la plataforma StopNCII.org combina la palabra stop – que significa alto – con las siglas en inglés de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.



Esta herramienta, gratuita y presente a nivel global, permite colocarle a las imágenes y videos una huella digital, que no es más que una línea de números y letras, llamados hashes.



“Con la alianza entre Meta y Revenge Porn Helpline, pudimos poner al alcance de las personas esta tecnología para colocar esas huellas digitales. ¿Y qué hacemos con eso? con esos hashes se crea una base de datos que StopNCII.org comparte con las empresas participantes (ahorita empezamos siendo Instagram y Facebook). Nosotros, a partir de ahí, podemos detectar si alguien intenta compartir en nuestras plataformas esas imágenes que coinciden con esas huellas e impedir que lo hagan”, explicó María Cristina Capelo, líder del área de Seguridad y Bienestar para usuarios de Meta en América Latina.



Es decir, este es un proceso preventivo que sirve como protección para todas las personas mayores de 18 años. Con pocos pasos y con un diseño desde la seguridad y la privacidad, una persona que tenga en su posesión imágenes y videos íntimos con la sensación o bajo la amenaza de que alguien pudiera compartirlas en plataformas públicos como Facebook e Instagram, puede acceder a este sitio y crear su caso.



Para Maky Pollorena, cofundadora de Defensoras Digitales Baja California, esta plataforma “es una gran herramienta porque da más confianza a las usuarias”.



“Hemos visto que la prevención de compartir material íntimo de forma no consensuada es decirles a las mujeres que no hagan sexting; lo cual las pone como culpables de una situación que no es el delito. El delito es compartir las imágenes sin consentimiento. Este programa preventivo les da más control a las usuarias de sus narrativas, de cómo se va a manejar su contenido y eso es bueno porque en 2020 el acoso y sextorción aumentaron debido a que la pandemia nos hizo pasar mucho más tiempo en el internet”, agregó Pollorena.



¿Cómo funciona StopNCII.org?



El proceso de crear un caso es totalmente privado y seguro, pues las imágenes o videos nunca abandonan el dispositivo de quienes se protegen y se pide la menor cantidad de datos posible.



Si a una persona le preocupa que su contenido íntimo sea expuesto sin su consentimiento, puede crear un caso en la plataforma para que se detecte de manera proactiva. Al hacerlo, StopNCII.org le asignará un código numérico o hash a cada imagen o video, lo cual crea una huella digital segura. Además, es importante mencionar que las víctimas no deberán compartir el material, sino que todo sucede desde su dispositivo, ya sea PC, tableta o teléfono móvil.



“StopNCII.org escanea el dispositivo desde donde se ingresa a la plataforma, extrae la huella digital de los materiales y se queda únicamente con esa base de datos. Esa base de datos la mantiene UK Revenge Porn Helpline y la comparte con las empresas participantes”, explicó Capelo.



De este modo, las empresas que participan con StopNCII.org podrán usar el hash recibido para detectar si alguien ha compartido las imágenes íntimas o lo está intentando hacer desde sus plataformas. Adicionalmente, las víctimas pueden crear un número pin para darle seguimiento a su caso.



Al ocupar StopNCII.org de manera preventiva para generar los hashes, no hay un tiempo determinado para que las imágenes sean detectadas (si es que fueron compartidas). Es decir, “toma ciertas horas; no es inmediato, pero tampoco son días”.



Sin embargo, si la amenaza es más inminente, o si el contenido ya se compartió, siempre es importante reportar directamente en las plataformas donde se ha suscitado la agresión.



“Si se llega a compartir la imagen o video en nuestras plataformas, es importante que la primera medida a tomar sea reportar ahí directamente. Esa es una de las violaciones más severas a nuestras normas y vamos a remover el contenido y tomar acción sobre eso. Con nosotros cuenten con que lo vamos a revisar lo más pronto posible”, afirmó María Cristina Capelo.



La líder del área de Seguridad y Bienestar para usuarios de Meta en América Latina agregó que StopNCII.org también tiene un listado de recursos sobre cómo reportar en muchas plataformas.



El contexto



Los ataques hacia el sector femenino de la población se presentan de diversas formas en los espacios digitales. Algunos de los más recurrentes son el discurso de odio, la intimidación y la difusión no consentida de imágenes íntimas.



A nivel global, las mujeres suelen experimentar diferentes estilos de violencia, la digital entre ellas. Las agresiones en contra de las mujeres se han tornado “en un asunto social que causa estragos en la libertad de expresión y merma la naturaleza libre y equitativa de la red”.



De acuerdo con una investigación de The Economist Intelligence Unit, la prevalencia de la violencia de género en línea en América Latina es de 91%; la segunda cifra más alta, solo después de Medio Oriente.



Tan solo en México, el ciberacoso afecta 3.2% más a las mujeres que a los hombres, de acuerdo con datos recogidos entre octubre de 2019 y noviembre de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México (INEGI).



Sin embargo, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una de las que más estragos causan en las víctimas. Según la organización internacional Cyber Civil Rights Initiative, el 93% de las víctimas experimentan angustia emocional significativa y el 82% tiene afectaciones importantes en su vida social y en el trabajo.



“Hoy en día, en las plataformas de Meta tenemos cero tolerancia a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Tenemos estas políticas desde 2017 que empezamos a entender el fenómeno. Hemos consultado con diferentes organizaciones y expertas, tenemos un consejo global de seguridad para las mujeres para entender cómo evolucionan estas agresiones. Por ejemplo, uno de los fenómenos de la agresión es que lo buscaban hacer viral: los agresores compartían en público para que se compartiera muchas veces más. Entonces aquí la tecnología es importante dentro de nuestras plataformas porque impide esa viralización”, dijo María Cristina Capelo.



A propósito del lanzamiento, diversas organizaciones y medios de comunicación latinoamericanos se manifestaron en contra de la violencia de género en línea y la difusión no consentida de contenido íntimo. Los firmantes hacen un llamado para que otras organizaciones se sumen contra esta lucha y se comprometieron con difundir información que ayude a las víctimas de este tipo de violencia.

