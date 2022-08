Sony lanza PlayStation Studios Mobile

Sony anunció un nuevo impulso en los juegos móviles con el lanzamiento de una nueva división dentro de PlayStation Studios, acertadamente llamada PlayStation Studios Mobile y la adquisición de Savage Game Studios.



Sony dijo que el nuevo estudio "brindará más formas para que más personas interactúen con nuestro contenido y se esforzará por llegar a nuevas audiencias que no están familiarizadas con PlayStation y nuestros juegos".

Savage Game Studio



Savage Game Studio no parece haber producido ningún juego todavía, pero sus cofundadores participaron en franquicias móviles como Clash of Clans y Angry Birds, se unirá a PlayStation Studios Mobile, que operará por separado de su división de consolas y creará "nuevas experiencias" basadas en franquicias e IP de PlayStation.



Savage también está trabajando actualmente en un "nuevo juego de acción de servicio en vivo móvil triple A no anunciado", aunque no ofreció más detalles.



Sony



Como fabricante de consolas, ante todo, Sony tiene un delicado acto de equilibrio con los dispositivos móviles, como lo hizo cuando saltó a los juegos de PC con títulos como Uncharted: Legacy of Thieves Collection.



Con ese fin, se aseguró de señalar que cualquier esfuerzo más allá de la consola "de ninguna manera disminuye nuestro compromiso con la comunidad de PlayStation".



Al mismo tiempo, Sony sin duda sintió la presión de ingresar al muy lucrativo espacio móvil. Michail Katkoff, CEO y cofundador de Savage Game Studios, dijo que PlayStation Studios de Sony "respeta nuestra visión de cómo podemos operar mejor y tener éxito" y les permitirá "aprovechar el increíble catálogo de propiedad intelectual de PlayStation".



En ese sentido, Sony podría tomar el mismo rumbo que tomó Nintendo cuando trajo Mario Kart, Animal Crossing, Fire Emblem y otras franquicias a dispositivos móviles.

