Sony detiene a empresa que permitía personalizar la PlayStation 5

Estamos a días de que la nueva generación de PlayStation llegue al mercado mexicano y los jugadores están ansiosos por tener en sus manos la nueva consola. Con tantas expectativas sobre el nuevo dispositivo de Sony, una compañía decidió dar a los usuarios la opción de personalizar su PS5. Sin embargo, tuvo que cancelar sus pedidos ante la amenaza de acciones legales en su contra.

La compañía PlateStation nació a mediados de octubre y prometió a los futuros compradores de la PlayStation 5 una opción para personalizar su nueva consola. Por 40 dólares (unos 850 pesos al tipo de cambio actual), la startup ofreció vender a los próximos propietarios de PS5 un conjunto de paneles para reemplazar los blancos originales.

Cuando aparecieron, ofrecían las carcasas en una variedad de colores que incluían plata, rojo cereza, negro, azul o camuflaje. Y es que hay que recordar que en un video, Yasuhiro Ootori, vicepresidente del departamento de diseño mecánico y de la división de diseño de hardware de Sony Interactive Entertainment, desarmó una PlayStation 5 en donde se pudo ver que los paneles blancos laterales de la consola se podían remover con facilidad.

De acuerdo con una declaración que dieron al medio especializado en videojuegos, VGC, en PlateStation pensaron que no tendrían problemas con su oferta pues se dieron cuenta de que había patentes pendientes de Sony en torno a los paneles. Sin embargo, un día después de que PlateStation5.com fuera lanzada a la web, los abogados de Sony los contactaron para decirles que cambiaran el nombre. Lo hicieron, ahora se llaman Customize My Plates, y siguieron con el desarrollo del producto, para el que contaron con fabricantes en Reino Unido y China.

Pero, después, Sony le envió una nueva advertencia, si no dejaba de anunciar y comercializar sus paneles de personalización, tomaría acciones legales. Es así que, como señala el medio VGC, durante el fin de semana, Customize My Plates, dio a conocer que tuvo que cancelar todos los pedidos de carcasas debido a "problemas de patentes y propiedad intelectual". La compañía confirmó que los abogados de Sony les habían informado que terminarían en los tribunales si continuaba vendiendo los paneles.

As I’m sure some of you will be finding out. Due to patent and intellectual property issues we will be cancelling all orders and processing refunds. We’ll work hard over the weekend to get this done so please bare with us. Once complete you’ll receive an email.

— Customize My Plates (@customizeplates) October 30, 2020