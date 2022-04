Sonic Origins se lanzará el 23 de junio

En el período previo al cumpleaños número 31 de Sonic, Sega finalmente reveló los detalles detrás de Sonic Origins, una colección remasterizada de Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD.



Además de las imágenes remasterizadas actualizadas para las consolas actuales, Sonic Origins incluye nuevos logros, coleccionables, cortos animados y modos de juego, además de nuevas animaciones de apertura y final para cada juego, poniendo un nuevo par de tenis en estos viejos clásicos.



Los jugadores también podrán completar varias misiones para ganar monedas que, a su vez, se pueden gastar para desbloquear nuevos contenidos, desafíos y escenarios especiales en el Museo.



Celebrate the games that started it all!

Sonic Origins is a brand new collection that brings you 4 fully remastered titles: Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2, and Sonic 3 & Knuckles!

Sonic Origins arrives June 23rd, 2022! pic.twitter.com/75wVDgBjsO

— SEGA (@SEGA) April 20, 2022