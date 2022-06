Sheryl Sandberg dejará el cargo de directora de operaciones de Meta después de 14 años como una de las principales lugartenientes de Mark Zuckerberg en la empresa. No obstante, permanecerá en el directorio de la compañía.



Sheryl Sandberg renuncia a su cargo como directora de operaciones de Meta



En una extensa publicación en Facebook, Sandberg dijo que planea dejar Meta en el otoño y que "en los próximos meses, Mark y yo haremos la transición de mis informes directos".

Asimismo, aclaró que su decisión se debe estrictamente a motivos personales, ya que planea enfocarse en su familia y en ayudar a causas benéficas.



Javier Olivan, actual director de crecimiento de Meta, asumirá el rol de director de operaciones, pero su papel "será diferente al que ha hecho Sheryl", según una publicación de Zuckerberg.



"Será un puesto de director de operaciones más tradicional en el que Javi se centrará interna y operativamente, basándose en su sólido historial de hacer que nuestra ejecución sea más eficiente y rigurosa".



Mark Zuckerberg pierde a su mano derecha



Al respecto, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg escribió una publicación en la que habló de la salida de Sandberg.



"El fin de una era. En los 14 años que hemos trabajado juntos, diseñaste nuestro negocio de anuncios, contrataste a personas excelentes, forjaste nuestra cultura de gestión y me has enseñado a dirigir una empresa. Voy a extrañar trabajar a tu lado todos los días, pero estoy agradecido de tenerte como amiga de toda la vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí y mi familia, por nuestra empresa y por millones de personas en todo el mundo. Eres una superestrella", comentó Mark Zuckerberg.



Sandberg se unió a Facebook por primera vez en 2008 para ayudar a construir el negocio de publicidad de la compañía, que ahora es multimillonario.



Durante ese tiempo, se convirtió en una de las ejecutivas más reconocidas de la red social, primero, como autora del best-seller Lean In, que describió como una "especie de manifiesto feminista".



Más tarde, también se convirtió en el rostro de muchos de los mayores escándalos de Facebook, incluido Cambridge Analytica y el manejo de la interferencia electoral y la desinformación por parte de la empresa.

