Seis páginas para descargar imágenes y audio libres de derechos

La creación de contenido requiere de música, imágenes, efectos de sonido, gráficos, íconos, además de un guión, entre otros elementos. Desafortunadamente, hay veces que algunos de estos elementos no los podemos crear nosotros mismos. Además, si el presupuesto del proyecto es ajustado, comprarlos no siempre es la mejor opción.

Tal vez suena al fin del proyecto cuando, por ejemplo, no tienes cómo musicalizarlo o no tienes un ícono para ilustrarlo. Pero no es así. En el Internet existen páginas que prácticamente son catálogos de contenido libre de derechos. Es decir, son imágenes, efectos de sonido, melodías, y más, que puedes utilizar sin infringir copyrights y, lo mejor de todo, sin tener que pagar para descargarlas.

Pixabay

Este es uno de los bancos de imágenes más populares actualmente. Esta página cuenta con más de un millón de imágenes, disponibles para descarga en alta resolución, que están registradas bajo licencias de creative commons. Para usarla, sólo debes acceder a ella y buscar, mediante palabras clave, una imagen que se ajuste a tus necesidades. También cuenta con un banco de videos.



Lee también: Así puedes saber si leyeron tu mensaje de WhatsApp, incluso con las palomitas azules desactivadas

Flaticon

Esta es una página web que ofrece gráficos descargables en alta calidad. Se pueden encontrar iconos e imágenes vectoriales en el catálogo de más de 2 millones de opciones. Aunque hay iconos y gráficos que sí tienen un costo, existe una gran cantidad que se puede descargar sin pago necesario.

Freesound.org

Este es un banco de efectos de sonido con más de 400 mil opciones para elegir. Para utilizarlo, solo debes crear una cuenta en el sitio para poder descargar los audios que necesites. Aunque muchos de estos efectos están bajo licencia creative commons, hay otros tantos que tienen una licencia distinta. Esta nomenclatura se encuentra justo al lado del botón de descargar en forma de liga que, al dar click sobre ella, redirecciona a una página donde se pueden leer las especificaciones de licencia.



Lee también: Sony revela el nuevo control para el PS5

Freeimages

Este es un banco de imágenes que se pueden utilizar para efectos personales o comerciales. Las descargas no tienen costo. Para buscar las imágenes se puede utilizar el buscador de la página o acceder a la sección de imágenes gratis y desde ahí, buscar hasta encontrar la foto perfecta para el propósito que tienes en mente; hay de muchos tipos desde naturaleza hasta automotriz. Aproximadamente 300 mil imágenes componen este banco.

Audio Library by Youtube

Esta opción de YouTube ofrece canciones y efectos de sonido en alta calidad (320 kbps) para sonorizar proyectos de video. En esta plataforma, además de encontrar los audios libres de derechos, hay otros que necesitan atribución obligatoria (debes darle los créditos al artista original de la pieza).

Last Project (LP)

Este es un banco de música clásica que se puede utilizar para musicalizar videos u otro tipo de proyecto audiovisual. Aunque cuentan con licencias creative commons, esta web especifica que se pueden descargar y usar estas melodías para proyectos personales y no comerciales. Sin embargo, si se quiere utilizar para efectos comerciales, cuentan con otros tipos de licencia que sí requieren de un pago para poder ser usadas.