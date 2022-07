Se equivocan de boda y se quedan a bailar entre desconocidos

Asistir a la boda de tus amigos puede resultar en un momento inolvidable, pues acompañarás en un evento importante a las personas con las que compartes buenos recuerdos. Sin embargo, esta pareja nunca podrá experimentar ese momento ya que asistieron a la boda equivocada.



A través de TikTok se dio a conocer el incómodo caso de una pareja que asistió supuestamente a la boda de sus amigos pero no esperaban que al lugar del evento entrara una pareja que desconocían. Rápidamente se dieron cuenta que se habían equivocado de fiesta, pero para disimular se quedaron al festejo.



Como era de esperarse, el clip se volvió viral en la plataforma de videos cortos.



Pareja asiste a una boda equivocada



De acuerdo con el video compartido en la cuenta de @lafamiliadenaty, la pareja fue invitada a una boda. Al principio todo parecía normal, ellos ya estaban degustando de los aperitivos mientras esperaban a los novios. Sin embargo, la situación se comenzó a poner extraña cuando vieron que no había ningún conocido en el evento.



Pero no fue hasta que llegaron los novios cuando se dieron cuenta que se habían equivocado de boda “Nos equivocamos de boda. No podíamos creer lo que estaba pasando. No sabíamos qué hacer”, dice en una de las descripciones que aparecen en el vídeo leídas por la voz de TikTok.



La pareja pensó en salirse del evento, no obstante estaban lejos de la salida. En un segundo video, la pareja explica que debido a que no podían salir estaban esperando a que se diera una oportunidad. Mientras la nueva pareja de esposos bailaban, a la mujer le dio sentimiento verlos bailar su primer vals; “llorar por desconocidos es mi pasión”, dice una de las descripciones.



Posteriormente los meseros comenzaron a servir la cena, así que la pareja decidió quedarse a cenar para después irse. Una de las mujeres que estaban en la mesa con ellos se enteró de que la pareja se había equivocado de boda, sin embargo, les dijo que se quedaran y que comieran snacks.



De un momento a otro la pareja ya estaba festejando la boda de los desconocidos, ambos ya se habían integrado con el resto para bailar “la víbora de la mar”, atrapar el ramo, atrapar el liguero e incluso ya estaban en la pista de baile disfrutando de la boda.



Al final, la pareja explica que se equivocaron de fecha y la boda a la que fueron invitados sería al siguiente día en el mismo lugar; “La boda que nos invitaron es hasta el día de mañana en el mismo lugar. Es mejor que nos vayamos a descansar, mañana le seguimos”, dice la descripción.



Ambos videos se volvieron virales en TikTok, el primero cuenta con 28.5 millones de vistas, 2.8 millones de “Me Gusta”, 12 mil comentarios y 33 mil compartidas. Mientras que el segundo video tiene 15.4 millones de vistas, 2.4 millones de “Me Gusta”, 13 mil comentarios y 13 mil compartidas.



Usuarios reaccionan al error de la pareja



Como era de esperarse, los usuarios de TikTok no pudieron evitar reaccionar de forma graciosa al error que había cometido la pareja; “me río porque perfectamente podría ser yo”, “qué buena idea, ahora comenzaré a colarme a bodas”, “por eso son pareja, hasta en los despistes”, “con razón no me dejaron entrar, mi mesa ya estaba ocupada por ustedes”, “y lo más gracioso es que se quedaron a gorrear”, son algunos comentarios que dejaron los usuarios.



Además, otros aprovecharon para contar sus propias experiencias; “eso no es nada, mi cuñado se equivocó de funeral y andaba llorando al muerto que no era”, “me pasó, lo peor es que le dijimos a mi hermana que nos equivocamos de boda pero no escucho y se fue a felicitar a la novia y la novia agradeció”, “yo me equivoqué de XV años y yo era el chambelán”, se puede leer en los comentarios del vídeo.



