Rockstar prohíbe los NFT en Grand Theft Auto

Además de videojuegos nativos de la nueva etapa de internet, conocida com Web3 creados en torno a los tokens no fungibles o NFT, se ha visto en el mercado una serie de intentos impulsados por fans de agregar NFT y tokens a juegos en línea populares como Minecraft y Grand Theft Auto V.





Sin embargo, antes de que empezaran a volar las iniciativas y a implantarse algunas más, Microsoft decidió prohibir los elementos Web3 de Minecraft este verano, y al parecer, Rockstar Games ha decidido seguir los pasos del gigante tecnológico.

Leer también: Niña de la escolta baila en plena ceremonia y rompe internet



Recientemente la compañía Rockstar Games realizó una actualización a su portal de internet, sobre todo para puntualizar algunos términos de lo permitido y no permitido alrededor de su franquicia Grand Theft Auto.



We have updated our policy on mods to cover roleplay (RP) servers: https://t.co/wvgjYsxTqn

— Rockstar Support (@RockstarSupport) November 18, 2022