Renuncia a Netflix, cobraba 450 mil dólares. "Solo ganaba dinero"

Hoy en día las aspiraciones laborales de muchos se han volcado en las nuevas plataformas que han surgido con la evolución del internet, por lo que empresas como Instagram, Twitter, Apple, Google, Amazon o Netflix figuran como una gran oportunidad de alcanzar lo que desean en un trabajo de ensueño.



Trabajar en Netflix; “el gran sueño tecnológico”



Debido a la expectativa que genera trabajar en firmas como Netflix y además con un buen sueldo, puede parecer una fantasía lograrlo, sin embargo, para Michael Lin, ingeniero senior de software, el sueño se esfumó una vez comenzó a laborar en la compañía que sacaría de la jugada a Blockbuster, por lo que, al cabo de unos años, decidió contra todo pronóstico, dejar una compañía donde "ya no le motivaba trabajar".



De acuerdo con un artículo escrito por el propio Michael Lin para el medio en inglés Business Insider, todos a su alrededor, pensaron que estaba “loco” cuando renunció a su bien remunerado trabajo en Netflix.

Leer también:



Sus padres no lo tomaron bien, creyendo que estaba “desperdiciando su arduo trabajo de emigrar a los Estados Unidos” además de que sus compañeros de trabajo le indicaron la mala idea que era renunciar sin otro trabajo en puerta.



Lin comenzó a trabajar en Netflix en 2017 con un sueldo por demás bueno, 450 mil dólares al año. El salario no era lo único bueno del puesto, ya que además tenía tiempo libre pagado ilimitado por Netflix y comida gratis en el trabajo.



En sus propias palabras, trabajar en Netflix era “el gran sueño tecnológico”. Sin embargo, ocho meses después, considera que tomó la decisión correcta en su carrera.



“Estaba feliz de obtener un ascenso y regresar a casa en San Francisco”, dijo a Business Insider. “En ese momento, pensé que me quedaría con Netflix para siempre”.



El brillo comenzó a desaparecer 2 años después



Al inicio, trabajar en Netflix fue toda una aventura, ya que aprendía cosas nuevas todos los días, pero "el brillo comenzó a desaparecer" después de dos años. “El trabajo de ingeniería comenzó a sentirse como copiar y pegar”.



Con la llegada de la pandemia Lin se percató que los beneficios que ofrecía su trabajo, simplemente desaparecían, ya que al cerrarse las oficinas y sin posibilidad de socializar, lo único que le quedaba era el trabajo, que ya no disfrutaba.



“Cuando empecé en Netflix, ganaba dinero y aprendía continuamente cosas nuevas. Ahora, solo ganaba dinero, sin progresión profesional” señaló.



Poco a poco perdió la motivación y eso afectó su desempeño, algo que a la postre, su jefe terminaría percatándose. Posteriormente, Lin tuvo una charla con su gerente durante su revisión de desempeño en abril de 2021, en la que trató de cambiar su rol dentro de la firma, sin éxito.



La decisión correcta



Pensó en su futuro durante las próximas dos semanas y decidió hablar nuevamente con su gerente. En la reunión, Lin sugirió que Netflix considerara un paquete de indemnización con él. En una reunión final, Netflix decidió rescindir preventivamente su servicio con la empresa y obtuvo su paquete de indemnización.



Lin tiene lleva 8 meses como emprendedor y señaló sentirse satisfecho con su decisión y aunque y no tiene fuentes confiables de ingresos, dijo sentirse confiado en el proceso además de señalar que, si hace un trabajo que lo motive, sucederán cosas buenas.



Leer también:



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters