Reed Hastings renuncia como CEO de Netflix

Cuando Netflix anunció sus ganancias trimestrales, el cofundador Reed Hastings reveló que, después de 25 años al frente de la empresa que pasó de ofrecer un servicio de alquiler películas por correo a convertirse en un gigante del streaming, ya no es su director ejecutivo.





El empresario señaló que es hora de completar su sucesión y por ello dará oportunidad al jefe de contenido Ted Sarandos, codirector ejecutivo en 2020. Sarandos continuará en ese cargo, pero ahora compartirá funciones como codirector ejecutivo con Greg Peters, ex director de operaciones de Netflix.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ

— Reed Hastings (@reedhastings) January 19, 2023