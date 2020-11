¿Quién es Umeko Tsuda, que aparece en el Doodle de hoy?

Umeko Tsuda nació en Tokio en 1864. Viajó a Estados Unidos en 1871 a estudiar, convirtiéndose en una de las primeras mujeres japonesas en estudiar en otro país. Regresó a su país de origen en 1882.

Después de trabajar como profesora por un tiempo, Umeko viajó a Estados Unidos en 1889 para estudiar biología en la universidad Bryn Mawr. Terminó sus estudios en 1892 y regresó a Japón, en donde comenzó a trabajar como profesora.

En 1900 fundó Joshi Eigaku Juku (Instituto de Mujeres de Estudios Ingleses), mejor conocida como la universidad Tsuda. Esta institución, estaba dedicada a promover la enseñanza del idioma inglés y de la educación que respetara la individualidad de los alumnos. Umeko Tsuda fue una de las principales pioneras de la educación para las mujeres en Japón.

Según la organización Learn to Give, Tsuda también es conocida como una de las pocas filántropas japonesas de su época, ya que buscaba mejorar la vida de las mujeres a través de la educación.

Una vez que Umejo regresó a Japón, ella experimentó un choque cultural, ya que se “sorprendió por la dependencia de las mujeres japonesas”, todo esto a raíz de que el sistema educativo japonés de ese entonces se enfocaba a educar a las mujeres para que obedecieran a sus esposos e hijos.

Lee también: Qué pantallas y dispositivos no son compatibles con Disney+

Hoy, Google decidió recordar a Umeko Tsuda, una de las mujeres que marcó la historia de Japón para siempre.

El Doodle de hoy fue creado por ilustrador japonés Kano Nakajima, quien estuvo encargado de este homenaje a la profesora y reformista.



A #GoogleDoodle for pioneering Japanese educator & reformer Umeko Tsuda, one of the first girls sent by the Japanese government to study abroad & a lifelong trailblazer and supporter of women's education.

by guest artist Kano Nakajima → https://t.co/zpmKfP6hiu pic.twitter.com/aHwSGGjQwj

— Google Doodles (@GoogleDoodles) November 10, 2020