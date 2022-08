Qué significa el punto verde en WhatsApp

Una de las opciones que tiene WhatsApp es el poder identificar los mensajes que te interesa responder al momento y aquellos que quieres postergar, según su orden de importancia. En ese sentido seguro te ha pasado que observas un punto verde en un chat pero no te has dado cuenta del por qué aparece ahí. Sal de dudas, te lo explicamos todo.

El indicador verde se trata ni más ni menos que de la herramienta “Marcar como no leído”, una de las más sencillas, pero muy poco conocidas por los usuarios de WhatsApp. Una vez que conozcas su función, te aseguramos que le podrás sacar mucho provecho ya sea que tengas una cuenta personal o de empresa.

Si eres usuario frecuente de la app de mensajería instantánea habrás notado algunos cambios en los chats, como ver el número de mensajes no leídos o el símbolo @ cuando alguien te menciona dentro de una conversación grupal. Pero ¿qué significa cuando solo aparece un punto verde? En Tech Bit te explicamos.



Foto: Pixabay

Para qué sirve la herramienta “Marcar como leído” de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones que nos sorprende de manera frecuente con actualizaciones para mejorar la experiencia de uso. En los últimos meses ha implementado nuevas herramientas que vemos en otras redes sociales, tal como la función para poner notas de voz en los estados.

Y es que la app actualmente cuenta con más de 168 millones de descargas de usuarios Android y es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, por lo que siempre está buscando la manera de ser la preferida sobre otras opciones como Signal o Telegram.

Pero como no siempre explica los cambios que implementa, en las últimas semanas algunos usuarios se han sorprendido por la aparición de un inusual círculo en el listado de sus chats. Pero no es motivo para preocuparse, se trata de una herramienta poco explorada y que, de hecho, no es nada nueva en WhatsApp.

Te hablamos de “Marcar como no leído” y su principal función es ayudarte a destacar aquellos mensajes que no puedes responder al momento.

Esta herramienta se identifica por un círculo verde y no es casualidad que aparezca en tus chats, ya que solo el dueño de la cuenta es quien puede activarla.



Foto: Pixabay

Leer también: El fundador de WeWork, Adam Neumann, recauda 1,000 mdd para su nuevo proyecto

¿Cómo usar la función “Marcar como leído” de WhatsApp?

La razón detrás del círculo verde es que puedas entrar a un chat para leer los mensajes pero, al salir de la conversación con la función “Marcar como no leído” activa, la app los volverá a colocar en tu bandeja de entrada como si nunca los hubieras abierto.

Para saber si tienes esta herramienta habilitada considera que al no entrar a un chat de WhatsApp te aparecerá un círculo verde junto con el número de mensajes recibidos. Pero si solo te aparece el círculo, significa que la conversación ya fue abierta pero marcada como no leída.

Para utilizarla solo debes mantener presionado el chat en la ventana principal y verás una barra superior con los botones para para fijar, borrar, silenciar, archivar y 3 puntos, selecciona este último menú y activa la opción “Marcar como no leído”. En seguida notarás que un círculo verde aparece al costado del chat que seleccionaste.



Foto: Pixabay

Sin embargo, es importante aclarar que, a pesar de activar esta opción, quien te envió el mensaje sí podrá ver que ya lo leíste, siempre y cuando tengan activadas las confirmaciones de lectura. Es decir que “Marcar como leído” un mensaje no impide que los demás usuarios sepan que los dejaste en “visto” o que vean las palomitas azules. Solo es una herramienta para ayudarte a jerarquizar los mensajes pendientes.

Leer también: La nueva forma de romper una piñata divide a TikTok