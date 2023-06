Si has dejado tu celular expuesto a altas temperaturas o a contacto directo con los rayos del sol, probablemente este pueda presentar algunas complicaciones notorias a la brevedad y otras a largo plazo. Si te interesa saber qué le pasa a tu celular en estos casos o cómo darle un mejor cuidado, nosotros te ayudamos.

¿Motivos por los cuales se puede calentar tu celular?

La tecnología ha rebasado muchas de las proyecciones que nosotros imaginamos tiempo atrás con respecto a ella y a los beneficios que tendría. Uno de los grandes logros de esta fue la creación de los teléfonos celulares, cada vez más inteligentes y más necesarios para el día a día de las personas en las actividades cotidianas.

Imagen: Freepik

Al ser los celulares un objeto que usamos diario, es probable que estos tengan fallos o se sobrecalienten debido al uso imperante que se tiene de estos. Empresas de celulares como iPhone, Samsung, Xiaomi o Huawei, explican que en realidad es usual que en algún momento de la vida de tu celular, este se caliente. Algunos de los motivos que mencionan son:

Reproducción de videos en alta calidad.

Uso de varias aplicaciones de modo simultáneo.

Colocar fundas muy gruesas en tu teléfono.

Configurar por primera vez el celular.

Descarga de archivos pesados.

Usar el dispositivo cuando se está cargando.

Hacer uso del celular cuando la carga es demasiado baja.

Encontrarse en lugares con una temperatura elevada.

Exponer el dispositivo a luz solar directa por un tiempo prolongado.

¿Qué pasa si tu celular se queda mucho tiempo bajo el sol?

De acuerdo con información que ofrecen iPhone, Samsung, Xiaomi o Huawei respecto a sus productos, aunque cada una de las opciones anteriores pueden ocasionar un daño grave a tu dispositivo móvil, el último es uno de los más frecuentes debido a que al llevar el celular en todo momento, es posible que se olvide en donde se deja.

Pero entonces, ¿qué pasa cuando dejas mucho tiempo tu celular bajo el sol? Si por error lo has dejado expuesto a sus rayos de luz, lo recomendable es actuar con rapidez para evitar un daño grave.

Algunos de los problemas presentados son:

Mal funcionamiento de la pantalla táctil

Entorpecimiento en la velocidad para ejecutar programas.

Deterioro general del dispositivo.

Si la acción ya sucedió y te encuentras con tu celular completamente caliente debido a los rayos del sol, los pasos a seguir recomendados son los siguientes:

Retirar el celular de la zona y dejarlo recargado en un soporte fresco, a temperatura ambiente. Cerrar todas las ventanas y aplicaciones en caso de tener alguna en ejecución. Apagar el móvil y retirar la funda en caso de tener una puesta. Dejar que se enfríe paulatinamente hasta sentir que la temperatura de este vuelve a su normalidad. Esperar unos minutos más luego de notar que el celular esté frío. Encenderlo y hacer una revisión general de la velocidad que tiene.

Imagen: Unplash

Otras cosas que puedes hacer si es que vas a usar tu teléfono luego de que este se calentó por los rayos del sol es reducir la luz de la pantalla, también evitar abrir varias aplicaciones a la vez y mantener el celular sin la funda para que pueda estar con una temperatura más equilibrada.

Recuerda que si tu celular no llega a responder luego de estar sometido bajo los rayos del sol por mucho tiempo, puedes acudir a un centro técnico de la marca de tu dispositivo para que lo revisen. Te recomendamos no dar con remedios caseros que no están comprobados con seguridad o pueden poner en riesgo el funcionamiento de tu celular.

