Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de agosto

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. No es de extrañar que todos los días los usuarios la utilicen para ponerse en contacto con sus amigos, familia, compañeros de escuela y trabajo. Por ello es que para muchos puede ser una mala noticia enterarse de que la plataforma dejará de ser compatible con su celular y, en el caso de algunos modelos, eso sucederá el próximo 1 de agosto.

Como sabes, la app que pertenece a la compañía Meta está en constante evolución. Todo el tiempo están en desarrollo nuevas herramientas y funciones para hacerla más práctica, razón por la cual algunos smartphones de generaciones anteriores ya no pueden soportar las actualizaciones.

Así, cada cierto tiempo WhatsApp da a conocer la lista de los celulares a los que dejará de dar soporte y los próximos cambios entrarán en vigor el 1 de agosto.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares Android

Lo primero que hay que señalar es que la compatibilidad no tiene que ver directamente con la marca o el modelo de celular, sino con su sistema operativo.

La compañía considera que ciertos sistemas no cuentan con lo necesario para poder soportar sus próximas actualizaciones por lo que a partir del 1 de agosto WhatsApp solo será compatible con los teléfonos inteligentes que cuenten con Android 4.04.



Cabe señalar que eso no quiere decir que, una vez llegada la fecha, los usuarios con sistemas operativos anteriores ya no podrán ingresar a la app para ver su contenido, o que de manera inmediata dejarán de enviar y recibir mensajes, lo que sucederá es que algunas herramientas podrían no funcionar de la manera correcta y, con el tiempo, las fallas serán más frecuentes.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares Samsung, LG y Huawei

Con base en lo anterior diversos modelos de las marcas Samsung, LG y Huawei, dejarán de recibir soporte de la app.

A detalles esta es la lista de celulares que ya no podrán usar WhatsApp:

HUAWEI

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

SAMSUNG

Samsung Galaxy

Samsung Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core



Todos estos modelos tienen unos 10 años de antigüedad, y aunque como ya mencionamos la app no dejará de estar disponible en ellos, si se quiere seguir usando WhatsApp lo mejor es adquirir un nuevo celular o buscar alternativas como Telegram y Signal.

Cabe decir que, más allá de no poder probar las funciones más recientes de la app, la razón por la cual no es buena idea trabajar con plataformas desactualizadas es que las probabilidades de ser víctima de un ataque informático incrementan y, siendo WhatsApp una aplicación con tanto contenido personal, más vale tener cuidado.

Cabe señalar que esta es la tercera vez en el año que la compañía anuncia que dejará de brindar soporte a ciertos smartphones. En enero de 2022 WhatsApp dejó de ser compatible con el sistema iOS 9 para iPhone y en junio hizo una nueva depuración menor.

