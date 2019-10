¿Por qué no funciona el identificador de llamadas del celular?

Si últimamente has notado que cuando entra una llamada a tu celular no aparece el nombre del contacto a pesar de que lo tienes registrado, es debido que el identificador de llamadas no está funcionando correctamente.

Esto se debe a la nueva marcación en México, ya que desde el mes de agosto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó la manera en la que se marca a cualquier número dentro del país, así como a celulares, por lo que se eliminaron los prefijos 01, 044 y 045.

Si tu identificador de llamadas no te muestra los contactos cuando te marcan, lo más probable es que se deba a que no modificaste el número de tus contactos después de haber cambiado la marcación.

La causa por la que el identificador de llamadas del celular no funciona es debido a un dígito que aparece en los números de cada contacto. Por lo regular, cada número de contacto tiene al principio un +52 1 y el causante de que el identificador de llamadas no funciones es el 1.

Así que para que vuelvas a ver el nombre de cada contacto solo debes eliminar este dígito. Esto puede ser algo tardado sobre todo si tienes muchos contactos, pero hay una aplicación que puede hacerlo.

La app se llama 10 dígitos, tiene buena reputación y buena valoración por parte de los usarios; además está disponible tanto para Android como para iOS .

Los cambios se verán reflejados una vez que reinices las aplicaciones que utilizan la información de los contactos como WhatsApp o mensajes.

La aplicación afirma que los números de tus contactos está segura ya que no los almacena en alguna base. También afirma que corrige el problema con el que cuentan los dispositivos con iOS 13, ya que en estos celulares el identificador de llamadas no muestra el nombre de los contactos.