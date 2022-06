Por qué no debes tirar la caja de tu celular

Aceptémoslo, lo primero que hacemos al adquirir un celular nuevo es tirar todo lo que no sea el dispositivo, cargador, audífonos y la llave para la SIM, es decir que solemos deshacernos de la caja; ya sea por cuestiones de espacio o simplemente porque no le vemos alguna utilidad. Pero lo que pocos saben es que en el futuro el empaque podría sernos muy útil.



En Tech Bit te decimos algunos motivos por los que deberías conservar la caja de tu celular un par de meses, o incluso más.





Foto: Pixabay

Por estos motivos debes guardar la caja del celular

Sí, tal vez resulte incómodo conservar la caja de un smartphone, pero antes de deshacerte de ese pedazo de cartón, piensa en un futuro a mediano plazo.

El portal del consumidor estadounidense, Consumer Reports, recomienda guardar la caja del celular en 3 situaciones:



- Cuando exista la posibilidad de que devuelvas el celular, ya sea por un defecto de fábrica o porque no haya sido de tu agrado.

- Si consideras revenderlo. Un celular en caja vale más y es más segura su venta si conserva su empaque y manuales.

- Cuando la garantía aún está vigente. Aunque el dispositivo no presente fallas, nunca está demás guardar la caja por si en algún momento necesitas cambiarlo.





Foto: Pixabay

IMEI, otro de los motivos para guardar la caja de tu celular

En México, la caja de los celulares contiene un código que nos podría evitar muchos dolores de cabeza, hablamos del IMEI.



El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) explica que el International Mobile System Equipment Identity (IMEI) es “un código de 15 dígitos pregrabados en los teléfonos móviles, el cual funge como una clave internacional de identidad que tiene cada celular y que lo distingue de manera única”.



El IMEI sirve en 2 casos: para saber si un celular ha sido incluido en la lista global de dispositivos móviles robados o extraviados; y si el dueño desea cambiarse de compañía y su celular no está liberado. Pues es una medida a nivel mundial que busca reducir el comercio ilícito de celulares, así como las extorsiones.



Generalmente el IMEI se ubica en las partes laterales de la caja, pero si ya no la tienes contigo, no te preocupes, aún puedes saberlo, lo único que debes hacer es marcar *#06# desde tu equipo para que aparezca en pantalla.



Foto: Pixabay

¿Qué hacer si robaron tu celular?

El código IMEI sirve para bloquear cualquier dispositivo en caso de robo. Puedes reportar esto con el operador de tu servicio celular, esto es lo que vas a necesitar:

- Número telefónico de tu equipo.

- Nombre y dirección del titular de la línea.

- Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI).



Es importante saber que el registro de robo solo se reportará en la república mexicana.



Ahora ya lo sabes, si necesitas devolver el celular, lo quieres vender o te lo robaron, la caja es uno de los mejores aliados para lograr tu objetivo, así que no es mala idea guardarla un poco más.



