Por primera vez iPhone supera a Android en ventas en EU

Por primera vez en la historia, hay más iPhone en uso en los Estados Unidos que cualquier otro tipo de teléfono inteligente.



Citando datos de la firma de análisis Counterpoint Research, el Financial Times informó que el iPhone superó a todo el ecosistema de Android en junio para reclamar el 50 por ciento de la participación en el mercado de EU.



El iPhone supera a los dispositivos Android



Al hacerlo, Apple logró su participación más alta en el mercado estadounidense de teléfonos inteligentes. Apple reclamó la hazaña en la parte posterior de la "base instalada activa" del iPhone, una métrica que tiene en cuenta a todas las personas que usan un dispositivo iOS después de comprar uno usado.



En los primeros días del iPhone, iOS (entonces conocido como iPhone OS) nunca tuvo una participación de mercado cercana al 50 por ciento. En ese momento, empresas como Blackberry, Nokia y Motorola dominaban el espacio de los teléfonos inteligentes.



Historia entre iPhone y Android



En 2010, dos años después de su debut, Android superó a iOS para reclamar la base de instalación más grande. Desde entonces, el sistema operativo móvil de Google ha sido la fuerza dominante en el mercado global de teléfonos inteligentes, reclamando más del 70 por ciento de participación de mercado a partir de 2022, según Statcounter .



Google probablemente no tenga nada de qué preocuparse. Después de todo, el iPhone siempre ha tenido una presencia descomunal en los Estados Unidos en comparación con otros mercados.



Aún así, es probable que la compañía esté analizando la situación de cerca. “Este es un gran hito que podríamos ver replicado en otros países prósperos de todo el mundo”, dijo a The Times Jeff Fieldhack, director de investigación de Counterpoint.



Hasta ese momento, Apple dominó el mercado de teléfonos inteligentes premium en el segundo trimestre de 2022, con el iPhone representando el 57 por ciento de todas las ventas en el segmento y no muestra signos de desaceleración.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters