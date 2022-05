Por Covid, Apple retrasa regreso híbrido a oficinas

Apple vuelve a retrasar su vuelta a la oficina, y esta vez será menos estricta con el trabajo presencial.



De acuerdo con el diario The New York Times, Apple ha retrasado una vez más la vuelta a las oficinas. El fabricante de iPhone ya no requerirá que el personal vaya a la oficina tres veces por semana antes del 23 de mayo.

Leer también: Comienzan las llamadas telefónicas con Alexa



Quien desee trabajar desde casa podrá seguir haciendolo



En cambio, según se informa, la compañía lanzará un programa piloto en el que algunos empleados regresarán dos días a la semana en las "semanas venideras".



Cualquiera que no se sienta cómodo aún puede trabajar de forma remota, según una nota de la compañía.



Si bien Apple no compartió muchos otros detalles, prometió un aviso de al menos dos semanas antes de cualquier cambio. La prueba requerirá que los trabajadores presenciales usen cubrebocas en espacios comunes y ascensores.



Apple quería trabajar presencialmente al menos una vez por semana en abril



Según los informes, el retraso fue provocado por un aumento en los casos de Covid-19 y se produce después de múltiples contratiempos que incluyeron la variante Omicron más transmisible del coronavirus.



Hasta este último obstáculo, Apple quería trabajar en persona al menos una vez por semana en abril y dos veces por semana a partir del 2 de mayo.



Es posible que la empresa no haya tenido muchas opciones, independientemente de los niveles exactos de infección. Miles de trabajadores de Apple se han opuesto a los planes de regreso a la oficina como parte del movimiento "Apple Together".



A principios de mayo, la alianza publicó una carta abierta pidiendo a la gerencia más flexibilidad en el trabajo remoto.



El director de aprendizaje automático de la compañía, Ian Goodfellow, incluso renunció por la política de regreso a la oficina.



Apple se arriesgó a avivar aún más las tensiones y a perder potencialmente más talento si continuaba con sus planes anteriores.

Leer también: Para qué sirve el pequeño agujero de tu celular Android

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters