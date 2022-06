Paso a paso para encriptar un correo

Desde hace varios años le hemos confiado a internet mucha información que cada día se vuelve más comprometedora. Contraseñas de redes sociales, números de tarjetas de crédito, datos de localización y hasta documentos del gobierno como el CURP o la INE viven en la red. Por ello debemos pensar en cómo mejorar nuestra seguridad y uno de los métodos más efectivos es encriptar los correos electrónicos.



Si utilizas correos electrónicos para mandar información que es importante para ti, tal vez deberías comenzar a encriptarlos, aquí te explicamos cómo hacerlo para que los hackers no puedan tener acceso a tus datos.





¿Qué es el cifrado o encriptación?

La encriptación es la conversión de datos de un formato legible a uno codificado y que solo se pueden leer o procesar luego de descifrarlos. Kaspersky, empresa de ciberseguridad, menciona que es la forma más sencilla de garantizar que la información digital no pueda ser robada ni leída.

Comúnmente, para encriptar la información se utiliza software de cifrado de datos. Pero para nuestra fortuna, los grandes servicios de correo tienen una opción habilitada para ello, sin necesidad de descargar programas alternos.

¿Cómo funciona la encriptación de un correo electrónico?

La empresa de seguridad digital Panda Security, explica que el cifrado de los correos se da bajo una infraestructura de clave pública (PKI, por sus siglas en inglés). A cada persona se le asigna una clave pública y una privada en forma de código digital. Así, si alguien quiere enviarte un correo encriptado, debe usar la clave pública del destinatario para cifrarlo.



Hay dos tipos de cifrado para el correo electrónico:



- S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) es el más común en los servicios de correo de Apple, Outlook y Gmail.

- PGP/MIME (Pretty Good Privacy/Multipurpose Internet Mail Extensions ) es igual de útil, pero se requiere una herramienta de encriptación de terceros para utilizarse.

Como consejo adicional, si comienzas a cifrar los correos importantes, también hazlo con los “no tan importantes”, ya que es muy obvio para los ciberdelincuentes que estos correos cifrados contienen información valiosa.





Encripta correos de Gmail

Para enviar correos encriptados en este servicio, primero debes activar S/MIME alojado. Sigue las instrucciones aquí.Toma en cuenta que tanto el mensajero como los destinatarios deben tenerlo activado.

Ya teniendo S/MIME activado, sigue estos pasos:

- Escribe un correo como normalmente lo haces.

- Selecciona el ícono de “candado”, está a la derecha del destinatario.

- Haz clic en “ver detalles” para cambiar la configuración S/MIME o el nivel de cifrado:

El nivel verde indica que el correo está protegido mediante S/MIME, el nivel gris indica que está protegido con TLS (Transport Layer Security) y el nivel rojo significa que el correo no tiene seguridad de encriptación.

Encripta correos de Outlook

Al igual que en Gmail, tienes que habilitar el cifrado S/MIME, afortunadamente Microsoft tiene una guía para ello.



- Una vez habilitado el protocolo, cierra tu sesión y vuelve a entrar.

- Entra al menú principal, en “seguridad” deberá aparecer una opción para activar o desactivar S/MIME.

- Puedes cifrar o no los correos de forma individual seleccionando los tres puntos que se ven en la parte superior de un mensaje, en el apartado “opciones del mensaje”.

Si la persona a la que le envías un email no tiene S/MIME activado no podrá leer el correo.

Encripta correos en Apple (iOS)

Activar el cifrado en Apple es más sencillo en comparación a las opciones anteriores:

- Para iPhones, ve a la configuración y en el apartado “avanzado” activa S/MIME.

- Cambia la opción “Cifrar por defecto” a “Sí”.

- Ahora, cada correo aparecerá con un ícono de candado junto al destinatario: Si el candado es azul, el correo electrónico puede ser encriptado. Si el candado está en rojo, el destinatario debe activar su configuración S/MIME.



¿Qué correos necesitan programas de terceros para encriptar?

Yahoo, AOL y Thunderbird son otros de los correos más utilizados en el mundo. Desafortunadamente no tienen una opción nativa para cifrar información. Sin embargo, existen programas que permiten encriptar y descifrar correos de forma sencilla, algunos de estos programas son:

- ProtonMail, tiene planes gratuitos y de pago.

- Ciphermail, es completamente gratuito.

- Virtru, es de paga, pero tiene versiones gratuitas.



