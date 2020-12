Pánico y confusión en video: mujer descubre en TikTok que podría tener Covid

Maryn Short, una estadounidense de 19 años, se volvió famosa después de compartir un video en TikTok, la popular red social. El popular video muestra el momento en el que se da cuenta de que tiene Covid-19, todo mientras prueba una bebida llena de azúcar, la cual era parte de un reto viral. Sin embargo, cuando prueba la bebida, se da cuenta de que no percibe el sabor, un síntoma causado por el SARS-CoV-2.

El video se hizo viral, ya que muestra el momento exacto en el que se da cuenta de que está infectada y del pánico que la agobia.

En una entrevista con el portal BuzzFeed News, Maryn Short cuenta que esperaba que la bebida tuviera un sabor extremadamente dulce porque contenía crema batida, jarabe de vainilla y caramelo, pero mientras daba el primer sorbo, solo percibió un leve sabor cremoso: “Era casi como si estuviera tomando leche dulce. Podía sentir que era dulce, pero no tenía sabor alguno” y añadió que “fue muy extraño. Es difícil de describir”.

La chica de 19 años explicó que tiene tres trabajos de medio tiempo y que además del trabajo, el único lugar que visita es el supermercado. Hasta el momento no tiene síntomas graves. Permanecerá en aislamiento por 10 días o hasta que sus síntomas desaparezcan.

Después de tomar la bebida y darse cuenta de que no podía percibir el sabor, Maryn llamó a su madre, quien le aconsejó que se hiciera la prueba para detectar la enfermedad. La chica se hizo la prueba la mañana siguiente.

Mientras esperaba los resultados de la prueba, se grabó mientras probaba platillos tales como pizza. Explicó que aunque podía percibir un sabor, este era mínimo.

Maryn también contó que su mamá le pidió que borrara el video porque este podría mandar el mensaje equivocado. Sin embargo, después decidió compartirlo en TikTok de nuevo porque el video es gracioso.

A la mañana siguiente, tenía alrededor de 100.000 likes. Hasta ahora, tiene más de 924,800 likes y millones de personas lo han visto.

La TikToker ha dicho que espera que su video sea visto como algo cómico, pero que también sirva como un recordatorio de que cualquier persona puede portar el virus sin darse cuenta: “Estoy contenta de haber subido el video de nuevo porque muchas de las personas que estaban comentando dijeron que se dieron cuenta de que debían hacerse la prueba”.

Maryn Short también dijo que está muy sorprendida del diagnóstico, ya que ha estado siguiendo las medidas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias: “El COVID no tiene un límite de edad. No tiene una fecha de caducidad. Es algo muy nuevo y que está en constante evolución” y recomendó “ser responsable, seguir las recomendaciones, sé que las recomendaciones son diferentes en cada estado, pero no las desafíen. Me molesta porque la gente piense que están por encima de lo que está pasando”.

¿Cuáles son los síntomas del Covid-19?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los síntomas del Covid-19 más comunes son:

*Fiebre

*Tos seca

*Cansancio.

Otros síntomas menos frecuentes son:

*Dolores y molestias

*Congestión nasal

*Dolor de cabeza

*Conjuntivitis

*Dolor de garganta

*Diarrea

*Pérdida del gusto o el olfato

*Erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.

gm/ml