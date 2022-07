OPPO Reno7: el smartphone con una lente microscópica

La oferta de dispositivos móviles en el mercado hoy en día es abrumadora, ya que existen diversos dispositivos que se diferencian en rango de precio y de características, enfocándose algunos en el almacenamiento, otros en potencia y rendimiento, batería y sobre todo calidad fotográfica.



En este aspecto, diversos dispositivos ofrecen a los usuarios tomar fotos espectaculares de su día a día, sin embargo ¿alguna vez has considerado tomar fotos desde la perspectiva de una hormiga?



Tela de camisa



Si eres amante de la foto y deseas agregar un plus a tus imágenes, la compañía OPPO tiene una opción en su oferta de dispositivos para ti.



Recientemente la firma lanzó la serie Reno7, la cual cuenta con funcionalidades que le ayudarán al usuario a aprovechar al máximo su smartphone y una de ellas justamente es su lente microscópica.

Manzanilla

Fotografía móvil microscópica



Hablando del Reno7, sin duda, este smartphone puede convertirse en el favorito de los amantes de la fotografía debido a las características con las que cuenta en cuanto al apartado fotográfico se refiere.



El Reno7 cuenta con una inteligencia IA, que se combina con su cámara triple IA de 64 MP, no obstante, lo más llamativo en este apartado es su cámara de profundidad de 2MP y su lente microscópica de 2MP, misma que está equipada con un aumento de 15x o 30x.





Moneda de 10 pesos nueva / moneda de 10 pesos vieja

Los resultados que ofrece este último lente son por demás interesantes, ya que es posible obtener detalles muy específicos y precisos de un objeto en particular, algo que a simple vista no puede visualizar.



Gracias a la inclusión de sus aumentos de 15x y 30x, es que sus usuarios podrán conseguir fotografías del pequeño mundo que está a su alrededor, de una forma que no habrían imaginado antes.



Luz, tu mejor aliada en las micro fotos



Para sacarle el mejor provecho posible a este lente microscópico, es importante tener en cuenta que aquello que se vaya a fotografiar, debe encontrarse en un lugar con mucha luz, asimismo, el usuario deberá tener un buen pulso para mantener estático el móvil por un tiempo a fin de tomar la mejor foto posible sin barrido.



Nudillo niño de 3 años / nudillo mujer de 40 años

De no ser el caso, te recomendamos utilizar un tripié para tener mejores resultados.



Gracias a este lente puedes ver detalles que a simple vista nol notarías, como la textura de la tela de una camisa, de un pantalón o de un sweater. Asimismo, puedes ver mejor y con claridad cosas que debido a su tamaño diminuto, no apreciamos en su totalidad, como una semilla de ajonjolí, la piel de un Kiwi, un aguacate o la textura de un dulce.



Vale la pena añadir que el Reno7 incluye luz orbital alrededor de su lente microscópica, lo que ayudará a los usuarios a explorar el micromundo, emitiendo además, una tenue luz cuando recibes notificaciones.





Kiwi



¿Cómo activar la lente microscópica?



Para tomar fotos de cosas tan pequeñas como un grano de arroz, solamente basta ingresar a la app de cámara del teléfono.



Una vez ahí, en las diversas opciones que aparecen como Noche, video o Retrato, desplázate con el dedo a la derecha hasta encontrar la opción “Microscopio”.



Después de darle clic, notarás que la pantalla cambiara, tomando una forma circular y con un tipo de plano cartesiano, que servirá para centrar el objeto que queramos fotografiar.



Asimismo, en la parte de abajo, se encuentran los aumentos de 15x y 30x, para utilizarlos como mejor te convenga.



Cabe señalar que, para tomar mejores imágenes, deberás colocar el teléfono a una de distancia de entre 4 y 6 milímetros de distancia de tu objeto a fotografiar.



Oregano

Características



El Reno7 está disponible en dos colores; Azul Aurora y Negro Cósmico que cuentan con el acabado OPPO Reno Glow. Gracias a sus medidas y peso, es un celular práctico, pues tenemos 175 gramos de peso, lo cual permite que sea bastante ligero junto con un grosor de 7.49 mm.



Asimismo, tiene una pantalla AMOLED FHD + de 6.4 pulgadas con una tasa de frecuencia de 90 Hz y una frecuencia de muestreo máxima de 180 Hz, por lo que ofrece imágenes bastante fluidas y una experiencia rápida con el contenido de la pantalla.



Cáscara de aguacate

En cuanto a resistencia, podemos resaltar que su capa de protección es bastante segura ya que cuenta con Corning Gorilla Glass 5 que le permite aguantar caídas y arañazos.



Software y autonomía



El Reno7 tiene un procesador Qualcommm Snapdragon 680 4G que le ofrece al celular un rendimiento rápido y que se equilibra con el consumo de energía.



Miel

En este caso, contamos con una batería de 4,500 mAh y una carga rápida de 33W SuperVOOC, el cual, según OPPO, logra cargarse al 100% en 60 minutos.



En cuanto a capacidad, el OPPO Reno7 tiene memoria RAM de 6GB + ROM de 128 GB.



Chamarra de piel



Precio y disponibilidad



El OPPO Reno7 tiene un precio de 8,999 pesos.

Dulce de tamarindo (Tarugo)