ONU y UE preocupados por la suspensión de varios periodistas en Twitter

Reuters



Las cuentas de Twitter de varios periodistas destacados que cubren las noticias sobre el propietario de la empresa, Elon Musk, fueron suspendidas abruptamente.

Reporteros del New York Times, CNN y el Washington Post se encuentran entre los que vieron bloqueadas sus cuentas el jueves por la noche.

Una portavoz de Twitter le dijo al sitio web de tecnología The Verge que la suspensión estaba relacionada con el intercambio en vivo de datos de ubicación.

La decisión se tomó después de que Musk anunciara que va a demandar al propietario de un perfil que rastrea su avión privado.

La lista de periodistas bloqueados también incluye a Micha Lee de The Intercept, Matt Binder de Mashable y los reporteros independientes Aaron Rupar y Tony Webster.







BBC



Mashable es un popular blog de noticias de internet, en donde Matt Binder es reportero.



Un portavoz de The New York Times (NYT) calificó las suspensiones de "cuestionables y desafortunadas" y dijo que ni el periódico ni el reportero Ryan Mac recibieron ninguna explicación sobre la medida.

CNN dijo que la "suspensión impulsiva e injustificada de varios reporteros... es preocupante pero no sorprendente".

El medio ha pedido a Twitter una explicación y afirmó que "reevaluará" su relación con la red social "en función de esa respuesta".

Donie O'Sullivan, de CNN, cuya cuenta estaba entre las suspendidas, dijo que la medida era relevante por el "potencial impacto" que podría tener para los periodistas, en particular para aquellos que cubren las otras compañías de Musk, como Tesla, el fabricante de autos eléctricos.

La reacción internacional

Melissa Fleming, subsecretaria general de comunicaciones globales de la ONU, dijo que estaba "profundamente perturbada" porque las cuentas de los periodistas estaban siendo suspendidas "arbitrariamente" en Twitter."La libertad de prensa no es un juguete", dijo. "Una prensa libre es la piedra angular de las sociedades democráticas y una herramienta clave en la lucha contra la desinformación dañina".Más temprano este viernes, la comisionada de la Unión Europea, Vera Jourova, amenazó a Twitter con sanciones en virtud de la nueva Ley de Servicios Digitales de Europa que, según dijo, requiere "el respeto de la libertad de prensa y los derechos fundamentales"."Elon Musk debería ser consciente de eso. Hay líneas rojas. Y sanciones, pronto", agregó.

Ubicación en tiempo real

Musk no ha hecho comentarios directos sobre las suspensiones, pero tuiteó que "criticarme todo el día está bien, pero engañar sobre mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia no".







Getty Images



El jet privado de Elon Musk puede ser rastreado a través de información pública.



Agregó que las cuentas involucradas en doxxing, es decir, en la divulgación de información privada sobre personas online, recibirían una suspensión temporal de siete días.

"A los 'periodistas' se les aplica las mismas reglas de doxxing que a todos los demás", tuiteó.

"Publicaron mi ubicación exacta en tiempo real, básicamente coordenadas para un asesinato, y esto es (obviamente) una violación directa de los términos de servicio de Twitter".

"Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros del NYT, el FBI estaría investigando, habría audiencias en el Capitolio y Biden daría discursos sobre el fin de la democracia".

El magnate de la tecnología ha establecido una encuesta preguntando si debería devolver las cuentas "ahora" o "en siete días", lo que sugiere que la decisión podría revertirse más temprano que tarde.

La jefa de confianza y seguridad de Twitter, Ella Irwin, le dijo a The Verge que las suspenciones están relacionadas con una nueva regla, introducida el miércoles, que prohíbe "información de ubicación en vivo, incluida la información compartida en Twitter directamente o enlaces a URL de rutas de viaje de terceros".







Getty Images



"Puedo confirmar, sin hacer comentarios sobre cuentas específicas, que suspenderemos cualquier cuenta que viole nuestras políticas de privacidad y ponga en riesgo a otros usuarios", dijo Irwin al medio.

"No hacemos excepciones de esta políticaa periodistas ni a ninguna otra cuenta".

Cuando Musk completó la compra de la plataforma en octubre, se dirigió a posibles anunciantes en un tuit en el que dijo que adquiría Twitter porque quería "ayudar a la humanidad" y a que "la civilización tenga una ciudad digital".

Conversación en vivo

Musk habló con periodistas en Twitter Spaces, la aplicación de la red social que permite conversaciones de audio en vivo.

Su breve aparición generó una audiencia de 30.000 personas, pero después de responder a algunas preguntas sobre la suspención, se fue y Twitter Spaces parece haber sido suspendido desde entonces.

El miércoles, Twitter cerró la cuenta @ElonJet, así como otras cuentas que utilizaban información disponible públicamente para rastrear su avión privado.

Al dueño de @ElonJet, Jack Sweeney, de 20 años, también le bloquearon su cuenta personal.







Getty Images



Desde entonces, Musk prometió emprender acciones legales contra él, así como contra "organizaciones que apoyaron el daño a mi familia".

Musk dijo que un "acosador loco" había utilizado el intercambio de ubicación en vivo para encontrar y abordar un vehículo que transportaba a sus hijos en Los Ángeles.

Twitter también suspendió la cuenta oficial del software Mastodon, que surgió como una alternativa a Twitter desde que Musk la compró por US$44.000 millones en octubre.

Sucedió después de que Mastodon usara Twitter para promocionar la nueva cuenta de Sweeney este jueves, según el New York Times.

Los enlaces a cuentas individuales de Mastodon también parecían estar bloqueados.

Un mensaje de error notificó a los usuarios que los enlaces a Mastodon habían sido "identificados" como "potencialmente dañinos" por Twitter o sus socios.

Análisis de Zoe Kleinman, editora de tecnología

En el centro de todo esto se encuentra un padre furioso porque se compartieron los datos de ubicación de su jet privado, lo que, según él, provocó un incidente de seguridad que involucró a su hijo pequeño X.

El feed de Twitter que comenzó todo estaba recopilando datos de vuelos disponibles públicamente. No es muy decente, quizás, pero no es ilegal.La furia de Musk se ha extendido a los periodistas que, según él, también compartieron su ubicación.Pero este es un enfoque fundamentalmente defectuoso de la moderación. Apuesto que muchos de nosotros desearíamos poder suspender o prohibir las cuentas de redes sociales que publican contenido que no nos gusta.No es la primera vez que Elon Musk adopta un enfoque muy personal para la moderación de contenido. Se negó a permitir que el teórico de la conspiración de Infowars, Alex Jones, volviera a Twitter porque había usado la muerte de niños para avanzar en su carrera. Mencionó la pérdida de su propio hijo, Alexander, de 10 semanas.También ha suspendido cuentas que se hicieron pasar por él.Fundamentalmente, Elon Musk ha derribado su tan cacareado compromiso con la "libertad de expresión". Parece ser que el mensaje es, más bien, libertad de expresión siempre y cuando no le moleste personalmente.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters