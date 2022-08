OnlyFans: modelo advierte sobre los peligros de utilizar la app

Ser figura pública significa tener una vida diferente en comparación con las personas "comunes". El estilo de vida de los creadores dista mucho de ser normal; por lo que millones de personas en el mundo sueñan con convertirse en influencers y poder vivir de lo que comparten en redes sociales. Sin embargo, pese a todo el glamour y éxito que suelen mostrar algunos "famosos" de internet, hay una parte negativa, tal como lo expuso en días recientes una modelo de la plataforma OnlyFans.

No cabe duda de que la pandemia impulsó nuevas maneras de generar ingresos debido a las restricciones de distanciamiento social impuestas para combatir la enfermedad. Por trabajo, por comunicación, o por ocio, millones de internautas intensificaron su tiempo en las redes e internet, y con ello surgieron nuevas opciones digitales para atraer la atención, volviéndose populares con el paso del tiempo.

Pero no te confíes, en internet no todo es positivo y vamos a compartirte las razones.

El éxito de OnlyFans

Entre muchos otros casos de éxito, la aplicación OnlyFans se abrió paso fortaleciendo su marca gracias a la manera en la que se monetiza y, sobre todo, por el contenido que ofrece, pues es conocida por albergar tanto imágenes como videos de naturaleza explícita llamando la atención para que resalte su esquema de negocios.

Con relación a cómo funciona este modelo que generó alrededor de 5 mil millones de dólares en 2021 de acuerdo con cifras proporcionadas por la propia OnlyFans, las membresías son la clave para obtener ganancias, tanto para los creadores como para la aplicación. Suscripciones mensuales con un costo promedio de 4.99 dólares brindan acceso a las publicaciones exclusivas de figuras públicas, teniendo también como opción pagar más por contenido VIP.



Imagen: Pexels

Para dimensionar el crecimiento de esta plataforma desde los inicios de la pandemia, es necesario poner en la mesa números importantes. Cifras dadas a conocer por la misma aplicación estiman que de 2020 a 2021 la comunidad creció en 1.5 millones de usuarios, y 300 mil creadores. Además, por mencionar un ejemplo, la modelo y streamer Kaitlyn “Amouranth” Siragusa compartió en su perfil de Twitter su estado de cuenta de OnlyFans en el último año cuyos ingresos ascendieron a 33 millones 760 mil 272.48 dólares (cerca de 705 millones 860 mil pesos mexicanos).

La peligrosa exposición en OnlyFans

Al ser un importante foco de atención, así como fuente de trabajo para cientos de personas, es latente la formación de prejuicios y comentarios hirientes que pueden incomodar e inclusive afectar la salud mental de los creadores de contenido.

Si bien la exposición mediática puede impactar de manera positiva gracias al soporte y agradecimiento de la comunidad, también puede afectar seriamente la vida personal de los influencers.

Como muestra de ello, mediante un video en TikTok que se ha viralizado en los últimos días, la modelo Génesis Sarabia (@nenirrisarabia), compartió su experiencia dentro de OnlyFans, en donde lleva aproximadamente un año subiendo contenido. Pero para su desagrado, no ha parado de encontrarse con gente que la identifica en la calle, mencionando su actividad y las fotos y videos de su cuenta.

“He pedido muchos Uber o he pedido comida a la oficina o a mi casa, o en la calle y en cualquier lugar, de repente llega alguien que me conoce, alguien que dice oye, yo te tengo en Facebook. Oye, yo te he visto, oye, yo he comprado contenido. Está complicado”, son algunos de los comentarios que la influencer realiza en el video manifestando su descontento, pues es algo que considera como acoso.

La joven confesó ir a terapia después de hartarse por la condición en la que era reconocida, sintiéndose vulnerable, pues incluso en ocasiones se sentía observada por “todo el mundo”. Mencionó el ejemplo de algunos conductores de Uber, quienes a cambio de viajes gratuitos le pedían a Génesis imágenes subidas al OnlyFans.



La privacidad sigue siendo un tema muy delicado cuando se tiene en mente a los creadores de contenido en internet, y más cuando se trata de personas que se dan a conocer en este tipo de plataformas. Por ello es importante mantener el debate sobre el impacto que pueden llegar a tener los comentarios que se realizan en espacios virtuales y el prejuicio que se teje a nivel social, a fin de evitar el acoso.

“Las personas ya no te toman en serio, hablan mal de ti, me ha tocado que hay amigas que llegan y me dicen 'este vato acaba de decir: ella es la mujer perfecta, lástima que tiene Only’, te minimizan" concluyó la joven.

¿Tú qué opinas tienes razón en su queja o debe soportar el precio de la fama?

