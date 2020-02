Nuevos emojis en WhatsApp para 2020

Siendo una de las plataformas más populares en el mundo para el envío de mensajes a WhatsApp llegan nuevas opciones para hacer las conversaciones más divertidas, Gifs, stickers, audios y, por supuesto emojis que siguen creciendo en 2020.

Para poder expresar mejor una idea los usuarios recurren cada vez más a los emojis que inicialmente solo consistían en caritas amarillas con algunas expresiones simples, poco a poco se amplió la gama y ahora ya hay personajes más humanos, animales, objetos, banderas y cientos más.

Pues para que siempre encuentres esa imagen que ayude a hacer tu conversación más clara y divertida, a la biblioteca de WhatsApp están llegando 117 nuevos emojis.

Leer también: ¿Emojis en las placas de tu auto?, podría ser ley en Estados Unidos

Los nuevos elementos estarán disponibles en todos los dispositivos móviles ya sea con sistema operativo iOS y Android.

Aunque no se tiene una fecha precisa de lanzamiento se espera que aparezcan a o largo del 2020.

Entre las novedades que se esperan están un hombre alimentando a un bebé, un ninja, un hombre con velo de novia, una cucaracha, un acordeón, la bandera transgénero y, uno de los que más ha llamado la atención, una manita con los dedos juntos.

Leer también: Ya puedes reaccionar con emojis en Twitter

También hay algunos muy mexicanos que pronto podremos utilizar como un tamal o piñata.

Como siempre hay quien opina que hacen más falta otro tipo de emoticones antes que un hombre vestido de novia, pero los desarrolladores del Consorcio Unicode han decidido que, por ahora, los nuevos caracteres son los correctos para enriquecer las conversaciones.

Hay que decir que en ocasiones los emojis no se usan con el sentido original para el que fueron creados, por ejemplo, las manitas que al menos en México se utilizaban para decir “por favor”, en realidad están chocando en señal de acuerdo.

Leer también: Cómo personalizar tus estados de WhatsApp

También ha habido casos en que se genera polémica por la manera en que se muestran las imágenes. Google tuvo que modificar su emoji de hamburguesa luego de que en redes se diera un debate por la colocación del queso.

The burger emoji battle is fun, but let's take a moment to point out that Microsoft is the only one that gets it completely right pic.twitter.com/csKiLwL3OK

— Rich Woods (@TheRichWoods) October 29, 2017