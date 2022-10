"No seas pobre": Influencer se enoja con fan que le donó 20 pesos

A través de una transmisión en la plataforma Twitch, la influencer y reconocida youtuber, Karen Liao menospreció la aportación de un seguidor llamándolo “Pobre”, por hacerle una donación con valor de un dólar (aproximadamente 20 pesos) y fue duramente criticada por generar indignación entre los internautas.

Al percatarse de que su reacción se volvió viral, la influencer rápidamente eliminó la transmisión de ese día y desactivó los comentarios en sus redes sociales, pero esto no detuvo las fuertes críticas y las reacciones de miles de seguidores.



Influencer explota porque un seguidor le donó 20 pesos

Durante una transmisión en Twitch, la influencer comenzó a recolectar donaciones y de repente explotó al percatarse que había recibido 20 pesos de uno de sus seguidores, lo que equivale a un dólar y enojada mencionó: “¿Me acabas de donar un dólar?, ¿Qué voy a comprar con eso?; no seas idiota, no seas pobre”.



Si la reacción no fue lo suficientemente agresiva, continuó con la amenaza de banear a su fan: “Solo recibiré 60 centavos, si no te suscribes ahora mismo te banearé”, fue lo que le dijo Karen Liao al seguidor que le realizó la donación.

Este momento tan incómodo fue eliminado de la cuenta, pero algunos influencers pudieron rescatar el clip y lo subieron a diversas plataformas, donde rápidamente se hizo viral la reacción de Karen.

Las fuertes críticas en su contra no se hicieron esperar en un hilo de Twitter con más de 16 mil likes, 800 retuits y casi 2 mil comentarios donde los internautas señalaron: “¿Hasta qué punto llegaron?, esto es deprimente, hace 5 años el contenido de la plataforma era diferente”, “Cuando tienes cero talento y esa es la única forma de obtener dinero”, “En Twitch hay otras maneras de pedir caridad”, “No puedo decir que estoy sorprendido”, “Que manera tan profesional de pedir dinero” “3,2,1… estás baneado”, “Su contenido debe ser muy entretenido”; "Lo más gracioso es que está mendigando dinero sin hacer nada de provecho, y se queja que le dan poco"; "He visto varias de esas, no deberían ni seguirlas y luego están los que te dicen que lo veas gratis así bien humilde", son algunos de los comentarios destacados de la cuenta de Twiter que se encargó de explicar la polémica y compartir una parte del video.

La controversia aún sigue y se presta para abrir el debate entre los internautas que son seguidores de creadores de contenido que dedican sus redes a pedir donaciones a través de diversas plataformas sin aportar nada.



Financial domination streams are making their way on to Twitch pic.twitter.com/hMWuFlamd4 — Dexerto (@Dexerto) September 21, 2022

Influencers causan polémica

Cabe señalar que no se trata de la primera ocasión en la que una youtuber o influencer causa polémica en redes sociales por su comportamiento. En 2021, Jayne Rivera fue fuertemente criticada en redes sociales después de que decidiera realizarse una serie de fotografías en el funeral de su papá.

Mediante su perfil de Instagram, la joven posteó una serie de fotos donde luce su peinado, maquillaje y vestido color negro mientras de fondo aparece el ataúd abierto de su padre.

No tardó mucho para que millones de internautas reaccionaran a la publicación. La indignación y los fuertes comentarios que recibió la obligaron a cerrar su cuenta.

Leer tammbién: Qué se sabe de Guacamaya, el cibergrupo que reveló los problemas de salud de AMLO

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters