Usuarios han reportado a través de X y la plataforma oficial DownDetector que Facebook se ha caído.
Al parecer, los usuarios han señalado que tienen problemas al momento de realizar publicaciones y fallas en la conexión con la plataforma. Asimismo, el problema parece que está presente en varias partes del mundo, entre ellas México.
De acuerdo con DownDetector, los primeros problemas comenzaron a reportarse a partir de las 13:20 horas. Entre las complicaciones más reportadas se encuentran:
- fallas de publicaciones (47%)
- conexión con el servidor (33%)
- aplicación (19%)
Hasta el momento de la redacción de esta nota, en la plataforma había 44 informes y al parecer el número continúa subiendo.
Por el momento no se han dado a conocer las posibles causas de los problemas que está presentado Facebook.
Y a través de redes sociales, usuarios han dado a conocer su opinión sobre la más reciente caída de la red social de Meta.
Información en desarrollo
