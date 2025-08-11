Usuarios han reportado a través de X y la plataforma oficial DownDetector que Facebook se ha caído.

Al parecer, los usuarios han señalado que tienen problemas al momento de realizar publicaciones y fallas en la conexión con la plataforma. Asimismo, el problema parece que está presente en varias partes del mundo, entre ellas México.

De acuerdo con DownDetector, los primeros problemas comenzaron a reportarse a partir de las 13:20 horas. Entre las complicaciones más reportadas se encuentran:

fallas de publicaciones (47%)

conexión con el servidor (33%)

aplicación (19%)

Caída de Facebook. 11 de agosto. Imagen: captura de pantalla

Hasta el momento de la redacción de esta nota, en la plataforma había 44 informes y al parecer el número continúa subiendo.

Por el momento no se han dado a conocer las posibles causas de los problemas que está presentado Facebook.

Y a través de redes sociales, usuarios han dado a conocer su opinión sobre la más reciente caída de la red social de Meta.

Caída de Facebook. 11 de agosto del 2025. Imagen: captura de pantalla

Información en desarrollo

