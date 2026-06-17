Usuarios han comenzado a reportar diferentes fallas en Spotify, la plataforma de música streaming. A través de DownDetector, se presentaron los primeros reportes de los diferentes problemas que presenta.

A partir de las 10:05 de la mañana comenzaron los primeros reportes de la plataforma, pero no fue hasta las 10:35 de la mañana cuando se presentó el pico más alto de reportes con un total de 74 informes.

De acuerdo con los reportes, los principales problemas están ocurriendo con la versión web de Spotify que, según los usuarios, no permite reproducir música. Los informes señalan que 68% de los usuarios reportan problemas con el sitio web.

¡No es tu internet! Usuarios reportan fallas en Spotify. Imagen: captura de pantalla

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Otros de los problemas reportados son: problemas con la app (15%) y problemas de conexión con el servidor (14%). Por el momento, Spotify no ha dado a conocer las razones por las que están ocurriendo estos problemas.

A través de X, algunos usuarios también han dado a conocer que también están teniendo problemas con la versión de escritorio de Spotify.

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¡No es tu internet! Usuarios reportan fallas en Spotify. Imagen: captura de pantalla

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