¡No es tu internet! Instagram presenta fallas

Este jueves 22 de septiembre internautas han asegurado que la plataforma de Instagram ha presentado fallas restringiendo el acceso al ‘feed’ y las publicaciones.



De acuerdo con el portal DownDetector, sitio web que informa sobre el estado de diversas aplicaciones y sitios, más de 2 mil 700 usuarios han reportado alguna falla en la app, además de señalar que comenzó a recibir reportes desde las 11:13 horas de este jueves 22 de septiembre.

User reports indicate Instagram is having problems since 12:44 PM EDT. https://t.co/lXKoHvl1HO RT if you're also having problems #Instagramdown

— Downdetector (@downdetector) September 22, 2022