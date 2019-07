Nintendo lanza su Switch Lite

#Gamers

Después de diversos y variados rumores en la red acerca de esta nueva consola de Nintendo, la compañía por fin reveló la nueva versión del Switch, la cual lleva por nombre Nintendo Switch Lite y debutará este año. Se trata de un sistema más compacto y barato que se enfocará en el juego portátil.

Cómo era de esperarse, al tratarse de una versión dedicada del todo al modo portátil, Switch Lite no podrá conectarse a la televisión, los Joy-Con incluyen un D-Pad en lugar de cuatro botones en el control izquierdo, además de estar pegados a la consola, así que no se pueden separar. Asimismo, la consola no contará con soporte para Labo ni HD Rumble.

Switch Lite se lanzará el próximo 20 de septiembre y se venderá por 199.99 dólares y estará disponible en tres colores: amarillo, gris y turquesa. Asimismo, Nintendo ofrecerá algunos accesorios, como un estuche y protectores de pantalla.



"La adición de Nintendo Switch Lite a la alineación ofrece a los jugadores más opciones de color y precio. Ahora los consumidores pueden elegir la consola que mejor se adapte a cómo les gusta jugar a sus juegos favoritos de Nintendo Switch”, aseguró Doug Bowser, presidente de Nintendo of America.

Cabe destacar que desafortunadamente, no todos los juegos de Switch podrán jugarse en esta consola. No obstante, la batería mejora, al pasar de tres a siete horas.