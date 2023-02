Netflix baja sus precios en más de 30 países

A pesar de aumentar los precios en América del Norte hace un año, Netflix se está bajando sus costos en más de 30 países. Aunque eso parece una contradicción a primera vista, la compañía parece estar experimentando con el equilibrio correcto de ingresos globales y crecimiento de suscriptores a medida que los hábitos de los espectadores cambian.



¿En dónde bajó sus precios Netflix?



Netflix ha reducido los precios hasta a la mitad en partes de Medio Oriente (Yemen, Jordania, Libia e Irán), África subsahariana (Kenia), Europa (Croacia, Eslovenia y Bulgaria), América Latina (Nicaragua, Ecuador y Venezuela) y Asia (Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas).

Leer también: Microsoft hace oficial su pacto de 10 años de Call of Duty con Nintendo

Aunque los aumentos periódicos de precios se han convertido en algo habitual para Netflix, también introdujo un plan más económico con publicidad en 12 países en octubre pasado.



En contra de las tendencias recientes de Netflix



Los recortes en los precios de suscripción se producen cuando varios otros servicios de transmisión (incluidos Disney +, Hulu y Sling TV) han aumentado los precios recientemente.



“Definitivamente va en contra de las tendencias recientes no solo para Netflix, sino también para la industria del streaming en general”, dijo a The Wall Street Journal John Hodulik, analista de medios y entretenimiento de UBS Group AG. “Algunos de estos recortes porcentuales son sustanciales”, dijo.



En la llamada de ganancias de enero de Netflix, el codirector ejecutivo Greg Peters dijo que la compañía quiere encontrar áreas donde pueda aumentar los precios, ayudando a financiar nuevas inversiones en contenido.



“Nos consideramos un bien no sustituible”, dijo Peters. Los aumentos de precios regionales permiten a Netflix agregar suscriptores a los mercados globales donde su participación podría ser mayor. El hecho de que los servicios rivales, incluidos Disney+, HBO Max y Paramount+, se estén expandiendo a nivel mundial probablemente influyó en la decisión.





Netflix aún está implementando una nueva tarifa mensual para las personas que comparten sus credenciales de inicio de sesión fuera de sus hogares. Después de probar el programa en América Latina, la compañía implementó el uso compartido de cuentas pagas en Canadá, Nueva Zelanda, Portugal y España.



La nueva tarifa cuesta 8 $ en Canadá y Nueva Zelanda, 4 € en Portugal y 6 € en España. Se espera que llegue a los Estados Unidos a principios de este año.

Leer también: WhatsApp; 4 trucos que debes saber

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters