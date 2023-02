Musk modifica el algoritmo de Twitter para priorizar sus tuits

De acuerdo con el medio especializado Platformer, el propietario de Twitter, Elon Musk, pidió a sus empleados priorizar sus posteos luego de que descubriera que un tuit que publicó en apoyo de los Philadelphia Eagles durante el Super Bowl, recibió mucha menos exposición que un posteo del presidente Joe Biden sobre el mismo asunto.



Aparentemente, el tuit del presidente de los Estados Unidos generó casi 29 millones de impresiones, mientras que el de Musk generó 9.1 millones solo antes de que lo borrara.



Musk exige respuestas de su equipo

Sin embargo, el problema de Musk con sus tuits que no obtienen tanta participación como le gustaría comenzó antes del Super Bowl. Platformer informó anteriormente que despidió a uno de los dos ingenieros principales restantes de Twitter porque sugirió que los tuits de Musk ya no generan tantas impresiones porque las personas ya no están tan interesadas en lo que dice.



Leer también: WhatsApp; ¿cómo activar el modo San Valentín?

De igual forma, Platformer señaló que Musk voló en su jet privado de regreso al Bay Area el pasado domingo por la noche “para exigir respuestas de su equipo” sobre el por qué sus tuits no estaban teniendo el desempeño deseado.



Es así que al tiempo que los ingenieros trabajaban para modificar el algoritmo, varios usuarios de Twitter se percataron de que que los tuits de Musk comenzaron a tomar una posición más destacada en el feed For You generado por el algoritmo.



¿Por qué Musk ya no llama la atención de los usuarios?



Según los informes, alrededor de 80 empleados de Twitter recibieron la tarea de investigar las posibles razones de la disminución de los números de participación de Musk, y consideraron la posibilidad de que muchas personas lo hayan bloqueado y silenciado en los últimos meses.



Sin embargo, también analizaron posibles problemas técnicos legítimos, ya que el sistema del sitio web debería haber promovido automáticamente los tuits de los usuarios cuyas publicaciones suelen funcionar bien.



La solución que implementaron de acuerdo con Platformer, fue implementar un código que aumentaría artificialmente los tuits de Musk en un factor de 1,000, asegurando que se clasifiquen más alto que los demás en los feeds de las personas.



Como resultado, más del 90 por ciento de los 128.9 millones de seguidores de Musk vieron sus tuits, e incluso aquellos que no siguen al propietario de Twitter siguieron viendo sus publicaciones en su línea de tiempo.



Si bien Musk no habló extensamente sobre el tema, reconoció el cambio a su manera, específicamente al publicar el meme "forced to drink milk".



También le pidió a la gente que se mantuviera atenta mientras Twitter hacía ajustes al "algoritmo", luego de que los usuarios comenzaran a quejarse de ver todas las publicaciones de Musk todo el tiempo.



Sin embargo, según los informes, los "ajustes" no significaron eliminar su ventaja por completo: según Platformer, los tuits de Musk todavía están aumentados artificialmente, pero por un factor de menos de 1,000.

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

Leer también: Cómo cambiar la ubicación de tu cuenta de Netflix

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters