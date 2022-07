Mujer exhibe a policía de vialidad guapo en TikTok

Se ha convertido en una tendencia en TikTok compartir videos en donde se muestran a hombres guapos que las mujeres encuentran en las calles. Dichos hombres provocan un flechazo entre las chicas que los ven y suben sus videos e incluso llaman la atención de las usuarias que estos clips.



Esto recientemente le pasó a un policía de vialidad, quien se encontraba en las calles de Juárez realizando su trabajo, sin embargo, no se había dado cuenta que una mujer lo estaba grabando desde la distancia con una canción en particular.



Como era de esperarse, el clip se viralizó en la plataforma y causó furor entre las usuarias de TikTok.

Mujer se enamora de un policía de vialidad



La usuaria de TikTok @siboney.1 subió a la plataforma un video en donde muestra a un policía vial realizando su trabajo. La razón es muy sencilla, dicha mujer tuvo un flechazo por el atractivo del hombre, el cual ha asegurado que es muy guapo e incluso acompañó al video con la descripción “Pero que me pare por favor (Video con mucho respeto)”



Acompañado con el tema “Bandido” de Ana Bárbara, la mujer hace saber que se ha enamorado del policía; “esta loca no te olvida”, dice el pequeño fragmento que acompaña al video.



Hasta el momento, el clip ha acumulado más de 95 mil vistas, 6424 “Me Gusta”, 246 comentarios y 567 compartidas.



Mujeres se unen al halago



Dicho video fue grabado en en la avenida Ejército Nacional en Ciudad Juárez y ha causado furor en redes sociales, en donde otras usuarias también se han sumando a halagar la belleza del policía. “Tengo que ir a dar una vuelta por ahí”, “¿En dónde está para ir?” “Instagram del que me va a multar”, “Lo pusiste nervioso”, “Yo también quiero policías así en donde vivo”, dicen algunos comentarios.



E incluso, otras mujeres aprovecharon la ocasión para comentar que lo conocían o que igual lo habían visto anteriormente y se habían enamorado de él; “Se ve más guapo cuando trae sus lentes de sol”, “yo conozco a este hermoso”, “Yo también lo he visto, parece un ángel”, “Varias veces lo he visto en el semáforo”.



Asimismo, usuarias de la plataforma etiquetaron al policía que aparecía en el video e incluso dieron a conocer su usuario de TikTok. Hasta el momento, él no se ha pronunciado al respecto.



