Microsoft Office será reemplazado por Microsoft 365

Microsoft está realizando un cambio importante en su marca Microsoft Office. Después de más de 30 años, Microsoft Office cambiará su nombre a "Microsoft 365" para marcar la colección de aplicaciones de productividad en crecimiento de la firma.



Adiós Microsoft Office, hola Microsoft 365



Si bien las aplicaciones de Office como Excel, Outlook, Word y PowerPoint no desaparecerán, Microsoft ahora se referirá principalmente a estas aplicaciones como parte de Microsoft 365 en lugar de Microsoft Office.

Leer también: ¿Cómo crear tu propio meme?



Microsoft ha estado impulsando esta nueva marca durante años, después de cambiar el nombre de las suscripciones de Office 365 a Microsoft 365 hace dos años, pero los cambios son mucho más profundos actualmente.



Nuevo nombre, nuevo logo y nuevas funciones



“En los próximos meses, Office.com, la aplicación móvil de Office y la aplicación de Office para Windows se convertirán en la aplicación Microsoft 365, con un nuevo ícono, una nueva apariencia e incluso más funciones”, según se puede leer como respuesta a una pregunta frecuente de Microsoft.



Eso significa que si usa cualquiera de las aplicaciones dedicadas de Office, pronto todas tendrán la marca Microsoft 365 y un nuevo logotipo. Los primeros cambios en el logotipo y el diseño aparecerán en Office.com en noviembre, seguidos por la aplicación de Office en Windows, iOS y Android, que cambiará de marca en enero.



Microsoft 365 ahora albergará Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream y la nueva aplicación Designer de Microsoft. Una aplicación central de Microsoft 365 para dispositivos móviles y de escritorio incluirá una fuente de colegas y reuniones relevantes, un centro para todos sus archivos y documentos, y etiquetas personalizadas para agrupar y organizar el contenido.



Microsoft Office no desaparecerá



Sin embargo, la marca Microsoft Office no desaparecerá instantáneamente. Microsoft continuará ofreciendo compras únicas de su paquete de aplicaciones de Office a consumidores y empresas a través de los planes Office 2021 y Office LTSC.



Microsoft Office ahora es una marca heredada de Microsoft, lo que significa que cuando se anuncien nuevas funciones, llegarán a Microsoft 365 y no a Microsoft Office.



Leer también: Convierte tu celular en un touchpad para tu PC



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters