Microsoft hace oficial su pacto de 10 años de Call of Duty con Nintendo

A fines del año pasado, Microsoft anunció que estaba "comprometido" a llevar Call of Duty (CoD) a Nintendo durante 10 años si se aprobaba la adquisición de Activision Blizzard. Al respecto, el presidente Brad Smith, tuiteó que se firmó el contrato "vinculante" de 10 años y confirmó que Nintendo tendría el mismo acceso a CoD que Xbox.





"Microsoft y Nintendo ahora han negociado y firmado un acuerdo legal vinculante de 10 años para llevar Call of Duty a los jugadores de Nintendo, los mismos días que Xbox, con paridad completa de funciones y contenido", escribió Microsoft en un comunicado.



"Estamos comprometidos a brindar acceso equitativo a largo plazo a Call of Duty para otras plataformas de juegos".



We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO

— Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023