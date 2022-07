Meta ya no pagará a los editores de EU por contenido de noticias

Después de que se diera a conocer que los ingresos de Meta se redujeron por primera vez en su historia, al parecer la firma de Mark Zuckerberg está considerando ya no pagar a los editores de Estados Unidos, por el contenido que se publique en la pestaña de noticias de Facebook, según señaló el medio especializado Engadget.



"La mayoría de las personas no acude a Facebook en busca de noticias y, como empresa, no tiene sentido invertir demasiado en áreas que no se alinean con las preferencias del usuario", dijo un portavoz en un comunicado.

Leer también: Viral: Mesera llora en restaurante; comensales se fueron sin pagar



Meta dejará de pagar por las noticias



Facebook gastó alrededor de 105 millones de dólares en tales acuerdos, pagando 20 millones de dólares a The New York Times, 10 millones de dólares a The Wall Street Journal y 3 millones de dólares a CNN.



Asimismo, Facebook cerró los tratos hace tres años, cuando aumentó su inversión en noticias e incluso contrató a periodistas para dirigir el tráfico a la pestaña de noticias.



Facebook también prometió pagar a los sitios asociados, incluidos The Guardian y The Economist, por las noticias en el Reino Unido cuando lanzó la pestaña de noticias allí a fines de 2020.



Poco después, firmó un acuerdo con News Corp de Rupert Murdoch para pagar el contenido en Australia, después de que el Parlamento australiano aprobó una ley que obliga a Facebook y Google a hacerlo.



Facebook, duramente criticado



Junto con Google, Facebook ha recibido críticas por desviar dólares publicitarios de los sitios de noticias dedicados. Eso ha contribuido al fracaso de una cuarta parte de los sitios de noticias de EU en los últimos 15 años, según Poynter y el vacío del periodismo profesional a menudo se llena con noticias falsas o engañosas en Facebook.



Leer también:

Se hace viral por mostrar cómo son los supermercados en Cuba



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters