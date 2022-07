Meta sube el precio de sus gafas de realidad virtual Quest 2

Los precios normalmente bajan a medida que los dispositivos envejecen, pero ese no es el caso de Meta Quest 2.



El portal especializado UploadVR, señaló recientemente que Meta aumentará el precio de sus gafas de realidad virtual Quest 2, pasando de 299 dólares a 399 dólares para la versión base de 128 GB el 1 de agosto y de 399 a 499 dólares para el modelo de 256 GB.



Todavía puedes encontrar los visores VR por 299 dólares en Amazon, pero es posible que, de querer hacerte con un par, actúes rápidamente antes de que los suministros se agoten o cambie de precio.

Precios de accesorios más altos



Los precios de Quest 2 reacondicionados están saltando a 349 y 429 dólares respectivamente para auriculares de 128 GB y 256 GB.



También puedes esperar precios de accesorios más altos. Meta compensará en parte los aumentos al ofrecer copias gratuitas de Beat Saber a nuevos compradores entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre, pero eso no es un gran consuelo si el precio anterior era el principal atractivo.



La compañía atribuyó el aumento a los mayores costos de fabricación y envío. El aumento de precio de Quest 2 permitirá a Meta "aumentar [su] inversión" en investigación y desarrollo de productos de realidad virtual, según una publicación en su blog oficial.



Meta señaló los visores Project Cambria de gama alta como ejemplo y enfatizó que se estaban preparando "nuevas generaciones" de Quest.



El Quest 2 sigue siendo uno de los puntos de entrada más asequibles para la realidad virtual (después de todo, no necesita una PC).



Sin embargo, eso no facilita el desembolso mínimo más alto y potencialmente abre la puerta a otras compañías que podrían intentar competir en precio.

