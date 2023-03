Meta recortará otros 10,000 puestos de trabajo

Meta planea reducir su fuerza laboral en otras 10,000 personas y retirar alrededor de 5,000 puestos vacantes que aún tenía que cubrir, dijo este martes el cofundador y director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, lo que confirma los rumores recientes de que otra ronda de despidos es inminente.



Meta cancelará “proyectos de menor prioridad”



Zuckerberg también dijo que la compañía cancelará “proyectos de menor prioridad”, y agregó que “subestimó los costos indirectos” asociados con estas iniciativas.



El anuncio se produce solo cuatro meses después de que Meta revelara que estaba eliminando alrededor de 11,000 roles a medida que el gigante de las redes sociales avanza con lo que llama un "año de eficiencia".

Leer también: El uso de Internet ¿altera nuestra percepción del tiempo?



Combinado, esto significa que Meta efectivamente ha despedido, o planea despedir, aproximadamente una cuarta parte de su fuerza laboral desde fines del año pasado.



La empresa matriz de Facebook dijo que espera que los últimos esfuerzos de reestructuración comiencen en sus grupos tecnológicos en abril, seguidos de sus grupos comerciales en mayo.



“En una pequeña cantidad de casos, puede llevar hasta fin de año completar estos cambios”, escribió Zuckerberg en un memorando al personal que posteriormente se publicó al público. “Nuestros cronogramas para los equipos internacionales también se verán diferentes, y los líderes locales darán seguimiento con más detalles. Esto será difícil y no hay forma de evitarlo”.



En una presentación separada ante la SEC, Meta dijo que espera que sus gastos para todo el año 2023 estén en el rango de 86 mil millones de dólares a 92 mil millones de dólares, una cifra que redujo de una estimación anterior que ascendió a alrededor de 95 mil millones de dólares.



Gran parte de esto se debe a las "medidas de reducción de costos" asociadas con la reestructuración, incluidos los pagos de indemnizaciones por despido.



Zuckerberg agregó que una vez que se completen los últimos esfuerzos de reestructuración, la compañía levantará su congelación de contratación en sus diversos grupos.



Meta reduce soporte para NFT en Instagram y Facebook



Si bien Zuckerberg no dio muchos detalles sobre qué tipos de roles o "proyectos de menor prioridad" se eliminarán, Meta reveló ayer que estaba reduciendo el soporte para NFT en Instagram y Facebook para centrarse en otras iniciativas de monetización.



En su memorando de hoy, Zuckerberg también habló sobre "aplanar" las diversas organizaciones y divisiones que constituyen la corporación Meta Platforms Inc., lo que significará eliminar algunas de las capas de gestión.



“Se entiende bien que cada capa de una jerarquía agrega latencia y aversión al riesgo en el flujo de información y la toma de decisiones”, escribió. “Cada gerente normalmente revisa el trabajo y pule algunas asperezas antes de enviarlo más arriba en la cadena. En nuestro Año de la Eficiencia, haremos que nuestra organización sea más plana eliminando múltiples niveles de gestión. Como parte de esto, pediremos a muchos gerentes que se conviertan en colaboradores individuales. También tendremos informes de colaboradores individuales en casi todos los niveles, no solo en el inferior, por lo que el flujo de información entre las personas que hacen el trabajo y la administración será más rápido”.



De manera similar a los mensajes sobre su ronda de despidos anunciada previamente en noviembre, Zuckerberg se apresuró a enfatizar que se estaba construyendo a largo plazo, con un enfoque continuo en la IA y el metaverso.



De hecho, si bien su giro hacia el metaverso en 2021 ha sido visto en gran medida como un paso en falso masivo por muchos, uno que no está ni cerca de estar listo para generar el tipo de recompensas que a sus accionistas les gustaría, hay poco que indique que el metaverso inquebrantable de Zuckerberg la convicción cambiará pronto.

Leer también: El filtro de TikTok que te enseña a maquillarte

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters