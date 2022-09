Meta Quest Pro se filtra un mes antes de su lanzamiento oficial

Los visores Quest Pro de Meta llegarán el próximo mes, pero un video filtrado parece mostrarlos en su totalidad.



Publicado originalmente en Facebook por el usuario Ramiro Cárdenas, señaló que se dejaron olvidados varios dispositivos (etiquetados como "muestras de ingeniería") en una habitación de hotel.

En el video ( tuiteado por el experto en seguridad Kevin Beaumont), Cárdenas muestra unos auriculares negros con tres cámaras en el frente que se asemejan a los atisbos mínimos que hemos visto hasta ahora de los auriculares del Proyecto Cambria presentados anteriormente por Meta.



También se parece al modelo que se ve en un video instructivo filtrado. También reveló los nuevos controladores, con un nuevo diseño (nuevamente, muy parecido al del video instructivo filtrado) que reemplaza a los controladores en bucle anteriores.



Lol, somebody left Meta’s next VR headset in a hotel room.

Meta Quest Pro, announcement next month. https://t.co/kzJXENLmZu

— Kevin Beaumont (@GossiTheDog) September 12, 2022