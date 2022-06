Meta planea cerrar la herramienta de rastreo CrowdTangle

Una cosa que los investigadores han usado para rastrear la propagación de historias virales en Facebook, incluidas las que difunden información errónea, es una herramienta propiedad de Meta llamada CrowdTangle.



Según informes, Meta planea cerrar CrowdTangle



Basado en fuentes anónimas, el sitio especializado Bloomberg señaló recientemente lo que muchos sospechaban: que Facebook ha eliminado en gran medida el soporte de desarrollo de CrowdTangle y está haciendo planes para cerrar la herramienta.

Eliminar CrowdTangle obtendría acceso que personas como Kevin Roose han utilizado para mostrar datos que muestran un alto compromiso con las fuentes de noticias de derecha en Facebook, enumerando resultados que a veces parecen estar en desacuerdo con los informes oficiales seleccionados de Facebook.



En un artículo de julio pasado para The New York Times, Roose describió las "guerras de datos" internas sobre la cantidad de información que la empresa debería publicar, y el fundador y director ejecutivo de CrowdTangle, Brandon Silverman, argumentó que debería compartir más datos. Silverman dejó la empresa en octubre de 2021.



¿Qué datos rastrea CrowdTangle?



CrowdTangle es una herramienta de información pública de Facebook que ayuda a editores, periodistas, investigadores, verificadores de datos y más a seguir, analizar e informar sobre lo que sucede en las redes sociales.



Lo hacemos al hacer que el contenido público de páginas, grupos, cuentas de Instagram y subreddits populares sea más reconocible, y los datos de participación en ese contenido (es decir, acciones, vistas, comentarios y reacciones) fáciles de clasificar a escala. CrowdTangle no rastrea el contenido de los perfiles regulares de Facebook.



En un hilo de Twitter, el jefe de News Feed de Facebook, John Hegeman, argumentó que las listas diarias de los 10 principales de Roose (compiladas en base a datos de CrowdTangle) muestran datos de participación precisos, pero "no representan lo que la mayoría de la gente ve en FB".



Afirmó que una mejor manera de demostrarlo sería a través de datos que muestren qué publicaciones tienen el mayor alcance, pero la empresa no suele compartir esos datos directamente.



Cuando Facebook compró CrowdTangle en 2016, dijo que la herramienta podría ayudar a los editores a "mostrar historias que importan, medir su desempeño social e identificar personas influyentes".



¿Qué hace CrowdTangle?



Realiza un seguimiento del rendimiento de las historias en otras redes, incluidas Instagram y Twitter. El informe de Bloomberg cita cómo el grupo de defensa de los votantes Common Cause lo ha utilizado para encontrar información errónea en tiempo real que ha señalado a Twitter y Facebook para su eliminación.



El informe de hoy dice que Meta comenzó un proceso oficial para cerrar la herramienta en febrero, pero lo detuvo debido al impulso de la Ley de Servicios Digitales de la UE.



Ahora se dice que está en camino de un cierre "eventualmente", con los ingenieros de Facebook ya asignados a la tarea.



Un portavoz de la compañía le dijo a Bloomberg que CrowdTangle permanecería activo al menos durante las elecciones de mitad de período de este año y afirmó que Meta tiene planes para proporcionar herramientas "aún más valiosas" para los investigadores.

