Meta implementa Meta Verified en Instagram y Facebook en EU

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció hoy que la compañía está implementando Meta Verified en Instagram y Facebook en los Estados Unidos.

Meta implementa Meta Verified

El servicio de suscripción, que se lanzó por primera vez en Australia y Nueva Zelanda el mes pasado, permite a los usuarios agregar la marca de verificación azul a su cuenta de Instagram y Facebook por una cuota mensual. Meta Verified cuesta 11.99 dólares por mes en la web y 14.99 dólares por mes en dispositivos móviles.

“Meta Verified se está implementando en los EU hoy”, dijo Zuckerberg el viernes en Meta Channel en Instagram. "Puede obtener una insignia, protección proactiva contra la suplantación de identidad y acceso directo a la atención al cliente".



Requisitos para contar con Meta Verified



Ya es posible unirse a la lista de espera para registrarse en el servicio de suscripción en línea a partir de hoy. Además de la cuota mensual, tendrás que tener al menos 18 años.



Debe completar el proceso de verificación y proporcionar una identificación con foto emitida por el gobierno para confirmar su identidad antes de ser aprobado para una suscripción Meta Verified.



También se requiere autenticación de dos factores. Los suscriptores de Meta Verified no podrán cambiar su nombre de perfil, foto, nombre de usuario o fecha de nacimiento a menos que estén dispuestos a completar el proceso de verificación nuevamente.



Meta Verified viene con stickers exclusivos en Facebook e Instagram Stories y Facebook Reels, junto con 100 estrellas al mes en Facebook para que puedas mostrar tu apoyo a otros creadores.



Meta le dijo al portal especializado TechCrunch en un correo electrónico que ha visto "buenos resultados" en su prueba inicial en Australia y Nueva Zelanda y está reflexionando sobre algunos de los primeros comentarios de los suscriptores.



Por contexto, una suscripción Meta Verified en Australia y Nueva Zelanda incluye mayor visibilidad y alcance en la búsqueda, comentarios y recomendaciones.



Meta escuchó los comentarios de los usuarios que dijeron que esta oferta era confusa, por lo que la compañía planea explorar más la oferta antes de considerar expandirla fuera de Australia y Nueva Zelanda.



Zuckerberg está tomando prestada la idea de Elon Musk con la nueva oferta Meta Verified. Después de que el CEO de Tesla adquiriera Twitter el otoño pasado, la red social debutó con la verificación paga por 8 dólares por mes a través de su renovado servicio de suscripción Blue.



Sin embargo, a diferencia de la propuesta de Twitter, los usuarios que ya están verificados en Instagram y Facebook no tendrán que pagar por su verificación. Musk ha prometido deshacerse de las insignias de verificación heredadas, pero aún no lo ha hecho.



La marca de verificación azul ha sido un símbolo codiciado en las plataformas de redes sociales, ya que anteriormente solo estaba disponible para figuras públicas como políticos, actores, músicos, atletas y periodistas. Musk ha luchado contra esta idea y argumentó que las marcas de verificación azules deberían estar abiertas para todos.



Aunque Meta ha optado por no cobrar a sus clientes por la mayoría de sus servicios desde su fundación, está claro que las cosas están cambiando. Vale la pena señalar que Meta y Twitter no son las únicas empresas que han introducido servicios de suscripción, ya que Snap lanzó su propio servicio de suscripción el año pasado, a través del cual ha convertido a 2.5 millones de usuarios en clientes de pago.



¿Cómo contratar Meta Verified?



Para comenzar a utilizar Meta Verified, debes navegar a la configuración en Instagram o Facebook y luego hacer clic en "Centro de cuentas". Si el servicio de suscripción está disponible para tu cuenta, verás "Meta verificado disponible" debajo de tu nombre y foto de perfil.



A continuación, debes seleccionar tu método de pago preferido para su plan mensual y luego completar el proceso de verificación.

