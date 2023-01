Meta actualiza chats encriptados de Messenger con temas y reacciones

Meta está incorporando las principales funciones de personalización de Messenger a los chats cifrados de extremo a extremo (E2EE) en la plataforma.

Temas, emojis personalizados, reacciones, fotos de perfil y más



Eso significa que los chats encriptados ahora pueden incorporar temas, emojis personalizados, reacciones, fotos de perfil de grupo y mucho más.



Chats E2EE de Messenger

Los chats E2EE de Messenger ocultan sus conversaciones en línea de terceros, incluido el propio Facebook. También hace que sea más difícil para las fuerzas del orden público y los piratas informáticos acceder a los mensajes que envía y recibe.

Leer también: ¿Cómo pasar mis playlist de Spotify a otros servicios?



WhatsApp ya tiene E2EE de forma predeterminada e Instagram permite que las personas activen E2EE para conversaciones individuales.



Anteriormente, Meta no ofrecía ninguna forma de personalizar los chats encriptados.



Pero ahora que Meta está transfiriendo esas funciones de personalización a los chats encriptados, puede configurar temas, incluidos colores estáticos y degradados, para que sus conversaciones parezcan menos aburridas.





También tendrás acceso a la gama completa de reacciones emoji en los chats de E2EE y podrá personalizar la bandeja de reacciones rápidas. Meta está agregando la capacidad de configurar fotos de perfil de grupo, así como ver íconos de estado activo y vistas previas de enlaces que le muestran más información sobre a dónde lo lleva un enlace.



Si usas Messenger en Android, también puedes usar la función de "burbujas" para los chats de E2EE, que le brinda acceso rápido a conversaciones activas cuando está en otras aplicaciones.



Esto ocurre cuando Meta busca implementar E2EE de forma predeterminada. Si bien Meta comenzó a probar E2EE predeterminado en agosto pasado, ahora está expandiendo esa prueba a más usuarios en los próximos "pocos meses".



Meta está expandiendo esta prueba a más usuarios



No dice cuántas personas tendrán acceso a él, pero la compañía dice que notificará a las personas en "hilos de chat individuales" cuando se actualicen sus chats.



Actualmente, la opción de activar E2EE en Messenger está oculta en la configuración de cada chat, y no es tan fácil de encontrar si no sabes dónde buscar.



El año pasado, Meta dijo que estaba en camino de implementar E2EE predeterminado en 2023 y anteriormente indicó que el proceso estaba tardando mucho debido a problemas de seguridad.



A medida que más usuarios busquen E2EE para asegurar sus conversaciones, es probable que Meta quiera hacer que Messenger sea más atractivo para competir mejor con servicios en crecimiento como Signal y Telegram. Telegram continúa agregando nuevas funciones para usuarios gratuitos y premium, y Signal ha estado haciendo lo mismo con la adición de Stories y otras funciones de chat principales.

Leer también: ¿Cómo activar la cámara oculta de tu smartphone?



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters