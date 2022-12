La Navidad es una de las festividades en donde las familias tienen la oportunidad de reunirse con motivo de celebración. Sin embargo, en el mundo digital esta fecha también ha tomado gran relevancia convirtiéndose en una de las temporadas con más cantidad de memes dados los eventos que suceden durante estas fechas. Es por ello que hoy en Tech Bit te presentamos algunos de los más divertidos.



Desde hace algunos años la frase “Vamos por el terreno del abuelo” se viralizó en internet, y en esta ocasión, con un año más por concluir, los memes se vuelven a hacer presentes con motivo de las fiestas decembrinas, principalmente la cena de Navidad, donde la comida, la vestimenta y las propias conversaciones que se llevan a cabo en la reuniones familiares terminan por convertirse en imágenes humorísticas.

Leer también: WhatsApp: truco para ver la última conexión de quien la tiene oculta

Los memes de la cena de Navidad “Vamos por el terreno del abuelo”

La frase emblemática “vamos por el terreno del abuelo” se ha convertido en un referente humorístico para la época de Navidad, debido a que, más común de lo que parece, durante las reuniones familiares que se celebran en diciembre, uno de los temas de conversación son los bienes y propiedades que los más longevos de las familias tienen en su poder.

Memes decembrinisimos sobre los tios peleando por los terrenos de la abuelita la cena navideña xd

Si estoy trabajando en un dibujo a ver si lo termino xd#BEASTARS #navidad #ビースターズ pic.twitter.com/AzaALxEJLo — Jabu Cherryton student Art (AU hiatus): (@Jabuheart) December 25, 2021



Una vez que las discusiones entre hijos, hermanos, tíos, cuñados, yernos y nietos se hacen presentes buscando la herencia de dichos bienes es cuando se le da bienvenida a los populares memes, imágenes o videos humorísticos que se hacen virales en internet representando situaciones reales cargadas de burla.



Y entre los memes que más destacan en este tema están aquellos de caricaturas que representan batallas épicas o imágenes de dibujos animados después de una gran pelea, lo que es una alusión directa a las discusiones que se tienen entre pariente sobre la herencia de algún familiar.

Este año he notado un tristísimo déficit en memes de los tíos peleando por los terrenos de la abuela en la cena de Navidad. La intersección con la pandemia/cenas en videollamada ampliaba el panorama hasta límites insospechados. Me dueles, México. pic.twitter.com/Op55GY77rb — pablo corzo (@pavlocorzo) December 25, 2020

Los mejores memes de la cena de Navidad

Ahora bien, el terreno del abuelo no es el único tema del que se han creado una gran cantidad de memes, pues existen otra clase de imágenes llenas de humor para representar lo más gracioso que sucede en una de las celebraciones más populares de México como lo es la Navidad, y aquí en Tech Bit te presentamos algunas con las que más de una persona se identificará.



Sin duda alguna, uno de los temas donde hay más contenido para crear memes son las relaciones entre las familias, ya que en algunas ocasiones estas no llegan a ser las mejores, y mucho se habla sobre la tensión que existe durante la cena, donde se reúnen personas que no son del agrado de otras o se crean pláticas incómodas sobre las relaciones de algún pariente en específico.

Ahora bien, aunque el virus que atacó al mundo entero hace unos años ya se ha ido reduciendo y la creación de las vacunas ha contribuido en favor de la salud, lo cierto es que aún está presente y ninguna persona queda exenta de contraerlo. Sin embargo, varios han sido los usuarios que lo han tomado con humor y creado un meme que, sin duda alguna, de ser real, podría asustar a más de un familiar.



Leer también: Encuentra a su esposo con la amante y le destruye el auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters