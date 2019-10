Memes de Fortnite: lo que nos han dejado 24 horas sin jugar

Después de que en el evento final de la temporada 10 de Fortnite, un meteorito impactara y eliminara todos los mapas y contenido del juego, las pantallas de miles de usuarios a nivel mundial se fueron a negro y, en el centro, un agujero negro con halo azul metálico sustituye el mundo de Fortnite. La incertidumbre ha sido una constante desde hace poco más de 24 horas entre todos los fanáticos del videojuego.

También te puede interesar: ¿Quién es Tyler Blevins, la superestrella de Fortnite?



Fortnite's season X event, The End, just wiped out the whole island #Theend #Fortnite #PS4share pic.twitter.com/UbDe9wMuRw

— James Jarvis (@James_Jarvis) 13 de octubre de 2019