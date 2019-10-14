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Sin noticias ni comunicados al respecto, Fortnite lleva 24 horas convertido en agujero negro y los usuarios han pasado el tiempo con memes

Memes de Fortnite: lo que nos han dejado 24 horas sin jugar

Techbit
14/10/2019
19:00
Redacción El Universal
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Después de 24 horas sin poder jugar su videojuego favorito, los usuarios de Fortnite han ocupado su tiempo libre en hacer memes. Estos son los mejores.

Después de que en el evento final de la temporada 10 de Fortnite, un meteorito impactara y eliminara todos los mapas y contenido del juego, las pantallas de miles de usuarios a nivel mundial se fueron a negro y, en el centro, un agujero negro con halo azul metálico sustituye el mundo de Fortnite. La incertidumbre ha sido una constante desde hace poco más de 24 horas entre todos los fanáticos del videojuego.

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En este momento, debido a que nadie sabe nada, los usuarios se encuentran a la espera de que Fortnite lance un comunicado, un tuit, la próxima temporada o algo. Por el momento, no hay noticias sobre qué es lo que sucederá, y en el Twitter oficial del juego, únicamente se puede ver la transmisión en directo del agujero negro. La cual, tiene más de 10 mil espectadores al momento.
 

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Además de compartir posibles explicaciones sobre qué sucedió en Fortnite, muchos usuarios se han puesto creativos y comenzaron a crear memes. Hay que sacarle provecho al tiempo libre, ¿no?

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